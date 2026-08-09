Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कामिका एकादशी पारण कल: कितने बजे से कितने बजे तक खोलें व्रत? जानें संपूर्ण विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा और इसका पारण 10 अगस्त की सुबह द्वादशी तिथि में किया जाएगा। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष व्रत का भी विशेष संयोग बन रहा है। जानें पारण का सही समय, पूजा विधि, जरूरी सामग्री और पारण के बाद सावन सोमवार व सोम प्रदोष की पूजा कैसे करें।

Kamika Ekadashi 2026:
Kamika Ekadashi 2026:

Kamika Ekadashi 2026: श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि 9 अगस्त को सुबह 11 बजकर 04 मिनट तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार भी है। ऐसे में इस दिन एकादशी व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धालु सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। इसी दिन त्रयोदशी तिथि शुरू होने के कारण शाम को सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग बनेगा।

कामिका एकादशी के पारण को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि व्रत को द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलने की परंपरा है। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय के कारण पारण के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र के पंचांग में 10 अगस्त को पारण का समय सुबह 5 बजकर 36 मिनट से 8 बजे तक दिया गया है।

कामिका एकादशी पारण कब करें?

कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा और इसका पारण 10 अगस्त को होगा। अल्मोड़ा के अनुसार पारण का समय सुबह 5:36 बजे से 8:00 बजे तक है। अन्य पंचांगों में भी पारण की अंतिम सीमा सुबह 8 बजे के आसपास दी गई है, जबकि शुरुआती समय स्थान के सूर्योदय के अनुसार बदल रहा है। इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय देखना उचित रहेगा।

पारण के समय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल, फल और भोग अर्पित करें। इसके बाद निर्धारित समय में जल ग्रहण करके व्रत खोलें।

पारण के लिए किन चीजों की जरूरत होगी?

कामिका एकादशी के पारण और भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है-

  • भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर
  • तुलसी दल
  • पीले फूल
  • अक्षत
  • रोली या चंदन
  • धूप और दीपक
  • घी
  • फल
  • दूध
  • मिठाई या सात्विक भोग
  • गंगाजल
  • पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर

पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु का स्मरण और तुलसी अर्पित करना माना जाता है। सामग्री उपलब्ध न होने पर केवल जल, तुलसी और फल से भी पूजा की जा सकती है।

कामिका एकादशी पारण की संपूर्ण विधि

पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले या बाद में स्नान करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल चढ़ाएं।

भगवान विष्णु को फल और सात्विक भोग अर्पित करें। इसके बाद कामिका एकादशी की पूजा और व्रत के दौरान हुई भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगें।

अब निर्धारित पारण काल में पहले जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या हल्का सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलें। अगर पूरे दिन निर्जल या कठिन उपवास किया है तो अचानक बहुत अधिक भोजन करने से बचें। पहले पानी, फल या हल्का भोजन लेना बेहतर रहेगा।

पारण के बाद सावन सोमवार का व्रत कैसे रखें?

10 अगस्त को एकादशी पारण के साथ ही सावन का दूसरा सोमवार भी है। ऐसे में जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, वे एकादशी पारण के बाद सोमवार की पूजा कर सकते हैं।

अगर सोमवार का व्रत फलाहारी रखा है तो पारण के बाद दिनभर फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने सात्विक भोजन का सेवन किया जा सकता है। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का पालन करें।

इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना विशेष माना जाता है। शिवलिंग पर जल या गंगाजल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा अर्पित कर सकते हैं। ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें।

ये भी पढ़ें:कामिका एकादशी के पारण का क्या है विधान? पुराणों में बताया गया है ये नियम

शाम को सोम प्रदोष की भी करें पूजा

10 अगस्त को त्रयोदशी तिथि सुबह करीब 8 बजे शुरू होगी और 11 अगस्त की सुबह तक रहेगी। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने से यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। उत्तराखंड के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के पंचांग के अनुसार प्रदोष पूजा का समय शाम 7:04 बजे से रात 9:12 बजे तक है। स्थान के अनुसार इसमें कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।

प्रदोष काल में भगवान शिव का जलाभिषेक करें। शिवजी को बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित करें। दीपक जलाकर शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। इसके बाद ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करना भी शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:सावन का दूसरा सोमवार 2026: एक ही दिन कामिका एकादशी पारण और सोम प्रदोष व्रत

पारण के बाद किन बातों का रखें ध्यान?

एकादशी व्रत का पारण करने के बाद भोजन में संयम रखना चाहिए। बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन करने से बचें। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोग अपनी व्रत परंपरा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि सावन सोमवार और सोम प्रदोष भगवान शिव की उपासना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए 10 अगस्त को सुबह भगवान विष्णु की पूजा और पारण करने के बाद सोमवार की पूजा तथा शाम को प्रदोष काल में शिव आराधना की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:Kamika ekadashi vrat katha in hindi: यहां पढ़ें कामिका एकादशी का महात्मय
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Kamika Ekadashi Vrat Katha Ekadashi Vrat Astrology अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने