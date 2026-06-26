कामाख्या मंदिर का कछुआ कुंड है खास, दर्शन मात्र से ही पूरे हो जाते हैं काम
कामाख्या मंदिर का कछुआ कुंड है बेहद खास, जहां दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जानिए 200-300 साल पुराने कछुओं से जुड़ी मान्यता, कुर्म अवतार का रहस्य और कछुआ कुंड में दर्शन का महत्व। कामाख्या यात्रा के दौरान इस पवित्र कुंड को जरूर देखें।
कामाख्या मंदिर का कछुआ कुंड है बेहद खास, जहां दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जानिए 200-300 साल पुराने कछुओं से जुड़ी मान्यता, कुर्म अवतार का रहस्य और कछुआ कुंड में दर्शन का महत्व। कामाख्या यात्रा के दौरान इस पवित्र कुंड को जरूर देखें।
कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर केवल तंत्र और शक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां का कछुआ कुंड भी अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां के पवित्र जल में रहने वाले कछुए सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाने जाते हैं। मान्यता है कि इस कुंड के दर्शन मात्र से इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं।
कछुआ कुंड का महत्व
कामाख्या मंदिर परिसर में स्थित कछुआ कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहां का पानी और कछुए दोनों ही दिव्य माने जाते हैं। भक्त दूर-दूर से यहां आते हैं और कुंड के कछुओं को चावल, मूंग दाल और फूल चढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इन कछुओं में देवी कामाख्या की विशेष कृपा है। कुंड के दर्शन करने से ना सिर्फ संतान सुख, विवाह और धन संबंधी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। यह कुंड मंदिर की प्राचीन ऊर्जा का केंद्र है।
कछुओं की प्राचीनता और उम्र
कछुआ कुंड के कछुए 200 से 300 साल पुराने बताए जाते हैं। ये विशाल और शांत स्वभाव वाले कछुए सदियों से यहां निवास कर रहे हैं। इनकी उम्र और आकार देखकर आश्चर्य होता है। कुछ कछुए इतने बड़े हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। पुजारियों के अनुसार, ये कछुए सदियों से यहां रह रहे हैं और किसी भी आपदा में इनकी रक्षा देवी स्वयं करती हैं। इनकी लंबी उम्र को देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है।
कुर्म अवतार से संबंध
कछुआ कुंड की मान्यता भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से भी जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कछुए का रूप धारण किया था। कामाख्या मंदिर का कछुआ कुंड इसी कुर्म अवतार की याद दिलाता है। यहां के कछुए को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इसलिए इनके दर्शन को विष्णु और शक्ति दोनों की कृपा पाने का माध्यम माना जाता है। कुंड में कछुओं को चढ़ाया गया भोग देवी-देवताओं तक पहुंचता है, ऐसी मान्यता है।
कछुआ कुंड से जुड़ी मान्यताएं
कछुआ कुंड से कई लोक मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यहां दर्शन करने और मनोकामना मांगने से इच्छा शीघ्र पूरी होती है। विशेष रूप से संतानहीन दंपत्ति, विवाह में देरी वाले युवा और आर्थिक संकट में फंसे लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं। पुजारियों का कहना है कि अगर श्रद्धा से पूजा की जाए, तो कछुए भोग स्वीकार कर लेते हैं, जो मनोकामना पूरी होने का संकेत माना जाता है।
दर्शन का सही तरीका
कछुआ कुंड के दर्शन करते समय शुद्ध मन और साफ भावना जरूरी है। सुबह के समय यहां जाना सबसे अच्छा माना जाता है। भक्त कछुओं को चावल, मूंग दाल और फूल अर्पित करते हैं। मंत्र जाप के साथ मनोकामना बोलनी चाहिए। दर्शन के बाद कुंड के जल से तिलक लगाने का विधान है।
कामाख्या मंदिर का कछुआ कुंड सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि आस्था और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को शांति और विश्वास की नई अनुभूति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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