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Kamada Ekadashi 2026: 29 या 30 मार्च कब है कामदा एकादशी? ये है पूजा का मुहूर्त, जरूर करें इन पांच चीजों का दान

Mar 26, 2026 12:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र महीने में कामदा एकादशी पड़ती है। इस खास दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी किस दिन है और इस दौरान दान में क्या-क्या चीजें देनी चाहिए?

Kamada Ekadashi 2026: 29 या 30 मार्च कब है कामदा एकादशी? ये है पूजा का मुहूर्त, जरूर करें इन पांच चीजों का दान

Kamada Ekadashi 2026 Date and Donation: एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सनातन धर्म में कई तीज-त्योहार ऐसे हैं जिनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। एकादशी भी इन्हीं में से एक है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। आम तौर पर हर महीने दो एकादशी आती है। महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी बारी-बारी आती है। हर एक एकादशी के अलग नाम होते हैं। मार्च यानी चैत्र के महीने की दूसरी एकादशी अगले हफ्ते आने वाली है। इस महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी पापमोचनी थी। वहीं अब अगली का नाम कामदा एकादशी है। माना जाता है कि इस खास एकादशी पर अगर कुछ विशेष चीजों का दान किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी कब है और इस दिन क्या-क्या चीजें दान करनी चाहिए।

कामदा एकादशी की तारीख

हर बार एकादशी की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन होता है। इस बार भी ऐसा ही हाल है। हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकदाशी तिथि 28 मार्च से शुरु हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन यानी 29 मार्च को होगा। तिथि के शुरु होने का समय सुबह 8:45 बजे से अगले दिन की सुबह 7:46 बजे है। उदयातिथि को ध्यान में रखते हुए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा।

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पूजा का शुभ मुहूर्त

एकादशी की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए। पंचांग के हिसाब से 29 मार्च को सुबह 7:48 बजे से पूजा शुरु की जा सकती है। शुभ मुहूर्त का समापन दोपहर 12:26 बजे होगा। इस बीच कभी भी विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है।

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कामदा का असली मतलब

हर एकादशी का कुछ ना कुछ नाम होता है और इसके पीछे का मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है। बात करें कामदा एकादशी की तो यहां पर कामदा का मतलब होता है कामना को पूरी करने वाली। यानी जिसने भी कामदा एकादशी पर पूजा की या फिर व्रत रखा तो उसकी कामना जरूर पूरी होगी। ऐसे में व्रत का संकप्ल रखते हुए अपनी कामना को मन ही मन याद करना चाहिए और भगवान की पूजा शुरू करनी चाहिए।

कामदा एकादशी 2026
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कामदा एकादशी पर दान

कामदा एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का दान जरूर करना चाहिए। नियम के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को वस्त का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कामदा एकादशी पर हल्दी, चने की दाल, फल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों के दान से जिंदगी की बाधाएं खत्म होती हैं। आप चाहे तो मंदिर में ब्राह्मणों को भी दान दे सकते हैं। इस दौरान आशीर्वाद लें। इस दिन दीपदान करना भी शुभ होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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