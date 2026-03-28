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Kamada Ekadashi 2026: कल है कामदा एकादशी, डेढ़ घंटे के लिए है पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Mar 28, 2026 09:29 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Kamada Ekadashi 2026: विष्णु भगवान को समर्पित कामदा एकादशी कल यानी 29 मार्च को है। आइए जानते हैं कि इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना है और कौन सी गलतियां करने से बचना है?

Kamada Ekadashi 2026: कल है कामदा एकादशी, डेढ़ घंटे के लिए है पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Kamada Ekadashi 2026 Puja: हिंदू धर्म में विष्णु जी को संसार का पालनहर्ता माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म होती है और उनकी कृपा से घर में सुख-समृद्धि आती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसे में लोग इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। वहीं एकादशी वाले दिन भी भगवान की विधि-विधान से पूजा होती है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है तभी ये पूजा सफल मानी जाती है।

साल में कितनी एकादशी?

एकादशी का व्रत कई मायनों में खास होता है। ये साल में 24 बार आती है। दरअसल हर महीने कुल 2 एकादशी पड़ती है। मार्च के महीने में पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखा जा चुका है। कल यानी 29 मार्च को अब कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि अगर सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगकर इस दिन व्रत रखा जाए तो वो जरूर पूरी होती है। बता दें कि साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी के अलग-अलग नाम हैं और इनकी पूजा का अलग-अलग महत्व है।

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कामदा एकादशी पूजा मुहूर्त

एकादशी की पूजा अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो इसे काफी फलदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिति की शुरुआत आज यानी 28 मार्च की सुबह 8 बजकर 45 मिनट से हो चुकी है। इस तिथि का समापन 29 मार्च की सुबह 7 बजकर 46 मिनट पर होगा। दशमी युक्त एकादशी की वजह से कामदा एकादशी कल मनाई जाएगी। कल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे लेकर 7 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। इस बीच आप श्रीहरि की पूजा कर सकते हैं।

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एकादशी पर करें इन चीजों का दान

  1. चने की दाल
  2. हल्दी
  3. फल
  4. गौ दान
  5. दीपदान

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एकादशी पर ना करें ये गलतियां

एकादशी की पूजा के दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो लोग जाने-अनजाने में कर देते हैं। ऐसे में पूजा पूर्ण रूप से फलदायी नहीं मानी जाती है। इस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में तुलसी के दल की जरूरत होती है तो ऐसे में आप इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।

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एकादशी पूजा की आसान विधि

एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहन लें। मंदिर को साफ करें और फिर से गंगाजल की मदद से शुद्ध कर लें। इसके बाद कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब चौकी लगाकर पीले रंग का आसन लगाएं और यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। धूपबत्ती और दीए को जलाकर पूजा की शुरुआत करें। भगवान को फूल, चंदन और अक्षत के साथ-साथ तुलसी की पत्तियां चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद आरती और व्रत कथा पढ़ें। आखिरी में भूल-चूक के लिए माफी मांग लें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


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गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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