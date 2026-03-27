Kamda Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर करें इन विष्णु मंत्रों का जाप, घर में बढ़ेगी खुशहाली

हिंदू धर्म की अत्यंत फलदायी एकादशियों में से एक कामदा एकादशी इस साल 29 मार्च 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से साधक के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति का वास होता है।

कामदा एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत फलदायी एकादशियों में से एक है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साल 2026 में कामदा एकादशी 29 मार्च 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस पवित्र तिथि पर विष्णु मंत्रों का जाप विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, कामदा एकादशी पर शुद्ध मन से मंत्र जाप करने से भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति का वास होता है।

कामदा एकादशी का महत्व कामदा एकादशी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। विशेषकर इस तिथि पर मंत्र जाप का अपना अलग महत्व है। मंत्रों में निहित दिव्य शक्ति जब कामदा एकादशी जैसे शुभ मुहूर्त में जपी जाती है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि घर-परिवार में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि भी आती है।

कामदा एकादशी पर विष्णु मंत्र जाप का महत्व शास्त्र कहते हैं कि मंत्र जाप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी पर मंत्र जाप करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह जाप मानसिक शुद्धि, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इन मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें जीवन में सुख-समृद्धि के साथ-साथ मानसिक शांति भी मिलती है।

कामदा एकादशी पर जाप के लिए प्रमुख विष्णु मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यह भगवान विष्णु का सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है। इसका जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं।

ॐ विष्णवे नमः विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। नियमित जाप से भक्तों पर भगवान की विशेष दया बनी रहती है।

श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र समय हो तो कामदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण होता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और सभी बाधाओं को दूर करता है।

ॐ श्रीं श्री लक्ष्मी-नारायणाभ्यां नमः यह मंत्र विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम है। आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने के लिए इसे जपें।

मंत्र जाप की सही विधि कामदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठें और मन को एकाग्र करें। प्रत्येक मंत्र का कम से कम 108 बार (एक माला) जाप करें। जाप के दौरान आंखें बंद रखें और भगवान का ध्यान करें। जाप के बाद श्री विष्णु स्तुति का पाठ करें।

श्री विष्णु स्तुति शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्।

लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्,

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

जाप से मिलने वाले लाभ कामदा एकादशी पर इन विष्णु मंत्रों का जाप करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नियमित जाप से भक्तों को मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सौहार्द प्राप्त होता है। इस पवित्र दिन मंत्र जाप के साथ व्रत रखने से फल कई गुना बढ़ जाता है।

कामदा एकादशी 2026 पर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध बनेगा।