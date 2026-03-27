29 मार्च को रखा जाएगा कामदा एकादशी का व्रत, जानें इस दिन बन रहे शुभ योग, नक्षत्र और पूजा मुहूर्त के बारे में
कामदा एकादशी 2026: 29 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा कामदा एकादशी का व्रत। जानें इस दिन बन रहे शुभ योग, नक्षत्र, पूजा मुहूर्त, राहुकाल और व्रत पारण समय।
Kamada Ekadashi 2026 Date Muhurt: कामदा एकादशी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और पापों से मुक्ति, सुख-समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। इस साल कामदा एकादशी 29 मार्च 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र और पूजा का महत्व।
कामदा एकादशी 2026 की सही तिथि
द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 8:46 बजे शुरू होगी और 29 मार्च 2026 को सुबह 7:46 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि (सूर्योदय के समय वाली तिथि) के आधार पर कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में उदया तिथि को ही व्रत और पूजा के लिए उत्तम माना गया है।
कामदा एकादशी 2026 के शुभ मुहूर्त
इस दिन कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जो पूजा और व्रत के लिए अत्यंत लाभकारी हैं:
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:19 बजे से 5:06 बजे तक (स्नान और पूजा के लिए सर्वोत्तम समय)
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:38 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक (सभी शुभ कार्यों के लिए शुभ)
- अमृत काल: दोपहर 1:02 बजे से 2:38 बजे तक (पूजा और मंत्र जाप के लिए विशेष शुभ)
राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 4:40 बजे से शाम 6:13 बजे तक। इस दौरान कोई नया शुभ कार्य या पूजा ना करें।
कामदा एकादशी पर बन रहे शुभ योग और नक्षत्र
इस साल कामदा एकादशी के दिन धृति योग और अश्लेषा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है:
- धृति योग: प्रातःकाल से शाम 6:20 बजे तक रहेगा। यह योग स्थिरता, धैर्य और शुभ फलों को बढ़ाता है।
- अश्लेषा नक्षत्र: प्रातःकाल से दोपहर 2:38 बजे तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा।
धृति योग और अश्लेषा नक्षत्र का संयोग कामदा एकादशी को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
कामदा एकादशी की पूजा विधि और महत्व
कामदा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। तुलसी दल, फूल, चंदन, अक्षत और पीले फूल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ विष्णवे नमः' मंत्र का जाप करें।
इस दिन व्रत रखकर फलाहार करें। शाम को विष्णु आरती करें और श्री विष्णु सहस्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। दान में चावल, पीले वस्त्र, फल, गुड़ और धन देना विशेष शुभ माना जाता है।
कामदा एकादशी पर विशेष सलाह
- राहुकाल में कोई शुभ कार्य ना करें।
- इस दिन गरीबों को भोजन कराना और दान करना अत्यंत पुण्यदायी है।
- पूजा के समय मन को शांत रखें और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें।
कामदा एकादशी 2026 पर इन शुभ योगों और मुहूर्तों में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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