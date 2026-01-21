Hindustan Hindi News
नारद पुराण में बताया गया है-कैसा होगा जब चरम पर होगा कलयुग, लोग कैसा व्यवहार करेंगे

संक्षेप:

kalyug kaisa hoga:कलियुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके बारे में कई जगह बताया गया है कि कलयुग में लोग कैसे आचरण करेंगे, उनका कैसा व्यवहार होगा। 

Jan 21, 2026 01:54 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कलियुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके बारे में कई जगह बताया गया है कि कलयुग में लोग कैसे आचरण करेंगे, उनका कैसा व्यवहार होगा। इसको लेकर नारद पुराण में भी बताया गया है कि लोगों का आचरण कैसा होगा, कैसे लोग धन कमाएंगे और कैसे परिवार पालेंगे, महिलाएं और बच्चे कैसे व्यवहार करेंगे।यहां जानें कलयुग के बारे में नारद पुराण में क्या -क्या बताया गया है।

नारद पुराण में कहा गया है कि सभी वर्णों के लोग शूद्र के तरह व्यवहार करेंगे। जो लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी निम्न व्यवहार करेंगे। जो शासन करेगा, वो लोगों की भलाई कम अपना धन भरने में रहेगा। हर जगह न्याय नहीं अन्याय की बातें होंगी। शासक अपनी प्रजा की भलाई जगह परेशान करेंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्मपत्नी के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों के साथ रहेंगे। पुत्र पिता से लड़ेगा और सारी स्त्रियां पति से लड़ेंगीं। सब लोग पराये धन को पाना चाहेंगे। मछली का मांस खाएंगे। जीवन-निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़का भी दूध दुहेंगे। घोर कलियुगमें सब मनुष्य पापपरायण हो जाएंगे। सभी लोग अच्छे लोगों को देखेंगे। उनका मजाक उड़ाएंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण धर्म बेचनेवाले होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओंके भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थके वाद-विवादमें फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विजललोग केवल दम्भ के लिए पितरोंका श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रोंको ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौओंसे प्रेम करेंगे।

किसीका मन भगवान्‌ विष्णुके भजनमें नहीं लगेगा। द्विजलोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धनके लिये द्विजोंको भी पीटेंगे। मुने! घोर कलियुगमें सब लोग दानसे मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। युगके प्रथम पादमें भी मनुष्य भगवान्‌ विष्णु की निन्दा करेंगे और युग के अन्तिम भाग में तो कोई भगवान्‌ का नाम तक नहीं लेगा। कलियुग में द्विजलोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओंसे व्यभिचार के लिए लालायित होंगे और शूद्रोंके घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाये और शरीरमें भस्म रमाये शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्मका उपदेश करेंगे। दूषित अन्त:करणवाले शुद्र संयासी बनेंगे। मुने! कलियुगमें लोग केवल सूदसे जीवन-निर्वाह करनेवाले होंगे। शूद्र ऊंचे आसनप र बैठकर द्विजोंको धर्म का उपदेश करेंगे।

