हाथ में बंधा कलावा कब बदल देना चाहिए? नोट कर लें नियम
Kalawa Bandhane ke Niyam: मान्यता है कि कलावा बांधने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है और देवी-देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। शास्त्रों में इसके महत्व के साथ-साथ इसे बांधने और उतारने के नियमों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है।
हिंदू धर्म में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के बाद हाथ में कलावा बांधने की परंपरा है। इसे मौली या रक्षासूत्र भी कहते हैं।यह केवल एक साधारण धागा नहीं होता, बल्कि आस्था, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलावा बांधने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है और देवी-देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। शास्त्रों में इसके महत्व के साथ-साथ इसे बांधने और उतारने के नियमों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है।
कलावा बांधने के नियम
कलावा बांधने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। परंपरा के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए, जबकि विवाहित महिलाओं के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधना शुभ माना गया है। कलावा बांधते समय हाथ में सिक्का या कुछ धन रखना और मुट्ठी बंद रखना शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ ही दूसरा हाथ सिर पर रखने की परंपरा भी प्रचलित है। कलावा बांधने के बाद उसे बांधने वाले व्यक्ति को दक्षिणा देना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सामान्यतः कलावा को 3, 5 या 7 बार लपेटकर बांधा जाता है और इस दौरान एक पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे इसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है।
कब उतारें
जहां तक कलावा पहनने की अवधि की बात है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे लगभग 21 दिनों तक धारण करना उचित माना जाता है। इसके बाद इसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है, इसलिए समय-समय पर इसे बदलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार उतारे गए कलावे को दोबारा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
इन बातों का रखें ध्यान
कलावा उतारने के लिए भी विशेष दिनों का ध्यान रखा जाता है। मान्यता के अनुसार मंगलवार और शनिवार का दिन इसके लिए शुभ होता है। उतारे गए कलावे को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहते जल में प्रवाहित करना उचित माना जाता है। इसे इधर-उधर फेंकना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है। इस तरह, कलावा से जुड़े इन नियमों का पालन करने से जीवन में सकारात्मकता और सुरक्षा बनी रहती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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