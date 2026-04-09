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Kalashtami 2026 Upay: कालाष्टमी पर करें ये 6 उपाय, इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Apr 09, 2026 09:00 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Kalashtami 2026 Upay: वैशाख माह की कालाष्टमी 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार को मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं इस वैशाख कालाष्टमी पर किए जाने वाले कुछ सरल और असरदार उपायों के बारे में, जो जीवन की बाधाएं कम कर सकते हैं।

Kalashtami 2026 Upay: कालाष्टमी पर करें ये 6 उपाय, इन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

हिंदू धर्म में कालाष्टमी तिथि का खास महत्व होता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी कहा जाता है। यह तिथि भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित होता है। इस दिन काल भैरव की पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना होती है। साथ ही बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इस दिन कई उपाय किए जाते हैं। वैशाख का महीना चल रहा है। इस माह की कालाष्टमी 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार को मनाई जा रही है। चलिए जानते हैं इस वैशाख कालाष्टमी पर किए जाने वाले कुछ सरल और असरदार उपायों के बारे में, जो जीवन की बाधाएं कम कर सकते हैं।

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काल भैरव की पूरे विधि-विधान से करें उपाय

इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर काला या नीला वस्त्र बिछाकर भगवान काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनके समक्ष सरसों के तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कर तिलक अर्पित करें। इसके बाद काले तिल, उड़द दाल और पुष्प अर्पित करें और इमरती या नारियल का भोग लगाएं। अब शांत मन से आसन पर बैठकर भैरव मंत्रों का कम से कम 108 बार जप करें। इसके साथ ही काल भैरव अष्टकम या चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण/पाठ करें।

सरसों के तेल का दीपक जलाएं

सरसों का तेल भगवान शनि और काल भैरव दोनों को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए कालाष्टमी की शाम को काल भैरव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीप प्रज्वलित करते समय 'ॐ कालभैरवाय नमः' या ‘ऊं ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊं’ मंत्र का जप करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और वातावरण शुद्ध रहता है। इस उपाय से जीवन के सुख-साधनों में बढ़ोतरी होती है।

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कुत्ते को खिलाएं ऐसी रोटी

यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाना शुभ माना जाता है। रोटी पर तेल लगाते समय भगवान काल भैरव का स्मरण अवश्य करें। माना जाता है कि इस उपाय से कष्टों में राहत मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं।

भैरव चालीसा का पाठ

कालाष्टमी पर भैरव चालीसा का पाठ करने से भय, तंत्र-बाधा और शत्रुओं से उत्पन्न परेशानियां दूर होने की मान्यता है। इसलिए रात्रि के समय शुद्ध होकर भगवान काल भैरव के समक्ष बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो इसका 21 बार पाठ करना अधिक फलदायी माना जाता है।

काले रंग का धागा करें अर्पित

यदि जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहती है, तो कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव के चरणों में काले रंग का धागा अर्पित करें। उसे लगभग 5 मिनट वहीं रहने दें और इस दौरान काल भैरव का ध्यान करते रहें। इसके बाद उस धागे को अपने दाएं पैर में बांध लें। माना जाता है कि इससे अभाव दूर होते हैं और जीवन में संतुलन आता है।

कालाष्टमी की रात्रि करें ये उपाय

काल भैरव की उपासना करने से शनि दोष का प्रभाव कम होने की मान्यता है और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती हैं। इसलिए कालाष्टमी की रात्रि में काले कपड़े में उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल बांधकर भगवान भैरव को अर्पित करें। चाहें तो इसे किसी भैरव मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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