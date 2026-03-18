Navratri Kalash sthapana: कलश स्थापना से पहले बनाएं अष्टदल, ये चीजें कलश में डालें, पढ़ें अभीष्ट मुहूर्त भी
kalash sthapana muhurat 2026: चैत्र नवरात्र की अमावस्या युक्त क्षयवति प्रतिपदा पर 19 मार्च से कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मां भगवती की पूजा से कल्याण और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
चैत्र नवरात्र की अमावस्या युक्त क्षयवति प्रतिपदा पर 19 मार्च से कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मां भगवती की पूजा से कल्याण और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भक्त नौ दिन तक व्रत रखकर मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों और शृंगार से विधि विधान से पूजन करेंगे।इन नौ दिनों में नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन होंगे। नवरात्र में कलश स्थापना का खास महत्व है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों के प्रतीक के तौर पर इसे स्थापित किया जाता है, इसमें तीनों देवों की शक्ति समाहित होती है। नवरात्र के शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करने और व्रत रखकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
कैसे बनता है कलश और कैसे की जाती है कलश स्थापना
आपको बता दें कि पूजा में मिट्टी का, तांबे का और चांदी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोहे का कलश इस्तेमाल ना करें। कलश पर आम के पत्ते रखें और पानी भरकर इसमें लाल कपड़ा बांधे। कलश को माला पहनाएं और स्वास्तिक बनाएं। आपको बता दें कि तीन देवों का प्रतीक कलश माना जाता है। इसे हर शुभ काम में रखा जाता है, जैसे गृह प्रवेश, गृह निर्माण, विवाह पूजा
कलश स्थापना से पहले क्या करें
इसके अंदर चावल, सुपारी, बताशे, लौंग इलायाची, हल्दी की गांठ और एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर लपेटें। वहीं कलश में भी डालें। आपको कलश को खाली जमीन पर नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। कि पहले हल्दी से अष्टदल बनाएं। इसके बाद उसके ऊपर चावल रखें और चावल पर ऊपर बताए गए तरीके से कलश रखें। कलश पर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखते हैं। इसके बाद धूप-दीप जलाकर कलश का पूजन किया जाता है।
विभिन्न पंचांगों में क्षयवति प्रतिपदा तिथि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है
ऋषिकेश पंचांग
प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:40 बजे से 20 मार्च की सुबह 5:25 बजे तक
अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ पंचांग
प्रतिपदा 19 मार्च को सुबह 6:39 बजे से 20 मार्च को सुबह 5:24 बजे तक
विश्व पंचांग
प्रतिपदा 19 मार्च को सुबह 6:41 से 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तक
कलश स्थापना- सुबह 6:48 बजे से 7:30 बजे तक (सबसे उत्तम)
सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: 11:38 बजे से 12:26 बजे तक
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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