Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 30 December 2025 zodiacs Future predictions
Kal Ka Rashifal: 30 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 30 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 30 December 2025 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 30 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 29, 2025 02:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 30 December 2025: 30 दिसंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, भय, रोग और कष्ट कम होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 30 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 30 दिसंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

30 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

30 दिसंबर के दिन आप किसी योजना में बड़े पैमाने पर निवेश करने में डाउट महसूस कर सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि शिक्षा के मामलें में आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी डाइट पर कंट्रोल रखें और जंक फूड से भी दूर रहें।

वृषभ

30 दिसंबर के दिन संपत्ति का कोई मुद्दा आपको कानूनी मदद लेने के लिए मजबूर कर सकता है। किसी विदेशी स्थान की यात्रा की योजना बनाने वालों के लिए समय बहुत शुभ है। आप जिससे प्यार करते हैं, उसके साथ अपने फ्यूचर पर बात करने की पहल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कल से धनु राशि में बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, इन 3 राशियों को लाभ ही लाभ

मिथुन

30 दिसंबर के दिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट से बात करें। प्रेम आपके जीवन में खुशियां फैलाने का सोर्स है। बीमार लोगों को पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। यह समय पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का है।

कर्क

30 दिसंबर के दिन घरेलू मोर्चे पर कुछ लोगों के लिए रोमांचक समय आने की उम्मीद है। जो लोग लॉंग ड्राइव की योजना बना रहे हैं, वे रोमांचक समय की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने विचारों से दिन को रोमांस के लिए परफेक्ट बना देंगे।

सिंह

30 दिसंबर के दिन हो सकता है कि पैसों की कोई समस्या न हो। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। किसी कार्य को पूरा करने में आपको रूल्स का पालन करना जरूरी होगा। स्ट्रेस कम लें।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

कन्या

30 दिसंबर के दिन पढ़ाई के मामले में समय की कमी के बावजूद आप किसी परीक्षा की तैयारी करने में सफल रहेंगे। नियमित वर्कआउट से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपको सेविंग्स मोड पर रहना होगा।

तुला

30 दिसंबर के दिन छोटी यात्रा करने से बदला हुआ एनवायरनमेंट लाभकारी रहेगा। संपत्ति के मामले में समझौता करना जल्द ही कुछ लोगों के लिए रियल्टी बन सकता है। सकारात्मक सोच ही कुछ लोगों को डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगी।

वृश्चिक

30 दिसंबर के दिन वजन पर नजर रखने वालों को अपनी डाइट पर टाइट कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। आज संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा न करें। कुछ लोगों के लिए घर पर कुछ स्पेशल प्लान किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

धनु

30 दिसंबर के दिन पैसों के मामले में सेविंग्स मोड पर स्विच करें। पेशेवर मोर्चे पर आपके ज्वार के साथ तैरने की संभावना है। बच्चों या छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताने से प्यार भरे रिश्ते मजबूत होंगे।

मकर

30 दिसंबर के दिन आप किसी प्रोफेशनल यात्रा को पारिवारिक यात्रा में बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को शिक्षा के मामले में अच्छी खबर मिलेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार, अपनी फिटनेस प्लान तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है।

कुंभ

30 दिसंबर के दिन किसी ऐसे दोस्त से मिलना जिससे आप सालों से नहीं मिले हैं, आपके लिए सबसे आनंददायक रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको कुछ समय लग सकता है।

ये भी पढ़ें:शनि राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर शनि का असर

मीन

30 दिसंबर के दिन धन की बचत करना एक समझदारी भरा विकल्प होगा। कुछ लोगों के लिए वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। घरेलू मामले सही से निपट जाएंगे क्योंकि आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यात्रा का योग बन रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:पापी ग्रह राहु की चाल से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, 2026 देगा अच्छी खबर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Rashifal Horoscope kal ka rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने