Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 29 January 2026 zodiacs Future predictions
Kal Ka Rashifal: 29 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 29 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 29 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Jan 28, 2026 02:38 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 29 January 2026, राशिफल: 29 जनवरी के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान नारायण की पूजा करने से धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 29 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 29 जनवरी को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

मेष

29 जनवरी के दिन ये महत्वपूर्ण है कि आप पिछले प्रेम संबंधों से दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे शाम के समय में प्रॉब्लम हो सकती है। फिटनेस पर फोकस करने से आपका स्ट्रेस कम होगा। नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रख सकती हैं।

वृषभ

29 जनवरी के दिन आप बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर विचार कर सकते हैं। विचारों में मामूली मतभेद के बावजूद, आपका साथी आपके साथ समय बिताना पसंद करेगा। तनाव से दूर रहें।

मिथुन

29 जनवरी के दिन धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे। उन एक्टिविटी में शामिल होने पर विचार करें, जो आपको पसंद हैं। आर्थिक सफलता दिन की एक प्रमुख विशेषता होगी। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें।

कर्क

29 जनवरी के दिन किसी भी मुद्दे को अनदेखा न करें। लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में आज ज्यादा कोशिश की आवश्यकता होगी। आप दोपहर के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ी बात कर सकते हैं।

सिंह

29 जनवरी के दिन अहंकार से संबंधित छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस में सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। अपने प्रेमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पल तलाशें।

कन्या

29 जनवरी के दिन मशीनों से काम करने वालों को अपना गोल पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। आज लव के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

तुला

29 जनवरी के दिन बिजनेसमैन सफलता के साथ कोई नया आइडिया लॉन्च कर सकते हैं। ऑफिस में अपनी पेशेवर योग्यता दिखाने के लिए अधिक समय निकालें। लड़ाई झगड़े वाले टॉपिक से बचें।

वृश्चिक

29 जनवरी के दिन कभी-कभी कोई सीनियर आपकी ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है, लेकिन उसका जवाब न दें। आप भाई-बहन या किसी दोस्त के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं।

धनु

29 जनवरी के दिन आमतौर पर कनेक्शन मजबूत रहेगा। अगर आप नोटिस पीरियड में हैं, तो दिन खत्म होने से पहले आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। समझदारी से पैसों से जुड़े फैसले लें।

मकर

29 जनवरी के दिन मैनेजमेंट कार्यों को संभालने वाले लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। आप व्यापार पर भी विचार कर सकते हैं, जो अच्छा रिटर्न ला सकता है। जो प्रेमी रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें माता-पिता से मिलने और इस पर बात करने के लिए एक या दो दिन इंतजार करना चाहिए।

कुंभ

29 जनवरी के दिन रोमांस पर ध्यान दें। कलाकारों और क्रिएटिव लोगों को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। कपड़ा, प्लास्टिक की वस्तुओं और फर्नीचर को संभालने वाले व्यापारियों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

मीन

29 जनवरी के दिन बदलाव को अपनाएं। प्यार, करियर, धन और स्वास्थ्य में नए अवसरों के लिए खुले रहें। ऑफिस में बहस करने से बचें। सौंपे गए काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपके खातों में अधिक समृद्धि आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

