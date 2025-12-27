Hindustan Hindi News
Kal Ka Rashifal: 28 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 28 December 2025 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 28 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 27, 2025 01:30 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 28 December 2025: 28 दिसंबर के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 28 दिसंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

28 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

आज का दिन आपके लिए एनर्जी से भरपूर होगा। आज आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे। आज आपको ऑफिस या बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है इस वजह से मन खुश रहेगा। काफी लंबे समय के बाद आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बस इस चीज का ध्यान रखें कि गुस्से में आकर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है।

वृषभ

आज वृषभ राशि वालों की मेहनत रंग लाती दिख रही है। पैसों से जुड़ा कोई मामला आज सुलझ सकता है। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत आज रंग लाएगी। आज परिवार में खुशियों का माहौल होगा। बस आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। खानपान को लेकर लापरवाही ना करें।

मिथुन

आज नए लोगों से संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। आपकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आज भी होंगे। ऐसे में सही चीजों पर ही बोलें। आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं तो आने वाले समय में आप यात्रा कर सकते हैं। हो सकता है कि मन आज थोड़ा सा भटके। ऐसे में आज सिर्फ जरूरी काम में ही फोकस बनाकर रखें।

कर्क

आज आप इमोशनल तौर से थोड़े से सेंसेटिव हो सकते हैं। किसी पुराने मुद्दे पर फिर से सोच-विचार कर सकते हैं। परिवार के साथ रहें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। काम के मामले में थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा।

सिंह

आज आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। लव लाइफ फिर से ट्रैक पर आएगी और आज पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके खर्चे अब बढ़ सकते हैं। ऐसे में अपने बजट का पूरा ख्याल रखें।

कन्या

आज आप काम का प्रेशर फील कर सकते हैं। अपने मेहनत से आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। परिवार में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अच्छी सेहत के लिए आराम की भी जरूरत है। रूटीन को हमेशा फॉलो करें।

तुला

आज आप प्रोफेशनल लाइफ में काफी फोकस्ड रहने वाले हैं। जो प्लानिंग आप लंबे समय से कर रहे थे, उसमें आज सफलता मिलेगी। सेहत में सुधार आने के चांस हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक

आज आपके मन में नए विचार आएंगे। ऑफिस में काम की तारीफ होगी। कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति अब धीरे-धीरे सुधरेगी। स्क्रीन टाइमिंग कम करें और रात में सोने का समय निर्धारित करें। देर रात भारी खाना ना खाएं।

धनु

आज हर एक चीज में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। हो सकता है कि आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो। ऐसे में आज क्लैरिटी के साथ बात करने की जरूरत है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

मकर

आज आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। चीजों को सोच-समझकर ही आगे बढे़ं। आज लव लाइफ मजबूत होगी। कामकाज के मामले में सही प्लानिंग की जरूरत होगी। अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर ना करें।

कुंभ

आज भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। आज आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। यात्रा के योग बन रहे हैं। बाहर का खाना कम ही खाएं। अपनों के साथ वक्त बिताने की सोचें।

मीन

आज मन शांत रहेगा। अंदर से आप काफी इमोशनल फील करने वाले हैं। हो सकता है कि आज धार्मिक काम में मन लगे। लव लाइफ में चीजें आसान होती दिखेंगी। आज कोई भी फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू को सोच लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
