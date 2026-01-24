Hindustan Hindi News
Kal Ka Rashifal: 25 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 25 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 25 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Jan 24, 2026 04:52 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 25 January 2026, राशिफल: 25 जनवरी के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से मान-सम्मान बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 जनवरी को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

25 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अप लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि हाेगी, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम वालों का दिन भी अच्छा रहने वाला है।

वृषभ

कल के दिन क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। पैसों के मामले में किसी चुनौती को आप अच्छे से संभाल लेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन अवसर नजर आ रहे हैं। कल के दिन अपने पार्टनर के साथ कुछ बेहतरीन पल बिताएं।

मिथुन

परिस्थितियां अभी भी प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क न लें। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पूंजी का निवेश न करें। कुछ लोग घर की मरम्मत करा सकते हैं। किसी परीक्षा को हल्के में लेना आपके हित में नहीं होगा। एक नया शौक या एक्टिविटी कुछ लोगों को अपना समय क्रिएटिव रूप से मैनेज करने में मदद कर सकती है।

कर्क

आपके प्रयास किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। कल के दिन आपका साथी अपने दिल की बात आपसे कर सकता है। मौज-मस्ती भरी छुट्टियों पर कुछ जातकों का पैसा खर्च हो सकता है। डॉक्टर, वकील व बिजनेस करने वालों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।

सिंह

बच्चों की सेहत पर थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन थोड़ी सी नरम गरम स्थिति रहेगी। संतान को लेकर मन में चिंता रहेगी। व्यापार ठीक चलेगा। घूमने-फिरने के शौकीन लोग प्लान बना सकते हैं। स्टूडेंट्स को कल के दिन सावधानी बरतनी चाहिए।

कन्या

बेहतर होगा कि किसी भी वित्तीय विवाद में न पड़ें क्योंकि हो सकता है कि इसका निवारण आपके पक्ष में न हो। वेतन वृद्धि या प्रोमोशन के लिए पहल करने का यह सही समय है। अपने परिवार के संपर्क में रहने से आपको मानसिक शांति मिलेगी।

तुला

रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। आनंददायक जीवन बना रहेगा बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाग्य साथ देगा। यात्रा में लाभ मिलेगा। आर्थिक मामले सुलझेंगे। अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी।

वृश्चिक

कुछ लोगों के लिए लंबे समय से बिछड़े दोस्तों से मुलाकात होना संभव है। ट्रैवल करने वालों को दिन को रोमांचक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस दोस्त पर आपने भरोसा जताया है, वह आपको निराश नहीं करेगा।

धनु

कल के दिन साथी के साथ गलतफहमी सुलझाने के लिए बात करें। सेहत के मामले में सावधानी बरतना फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले बकाया से कुछ लोगों को पैसों के मामले में राहत मिलने की संभावना है। कुछ जातक सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं।

मकर

सिक्योर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना सही दिशा में उठाया गया कदम साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए कल अच्छा दिन है। विदेश या शहर से बाहर का कोई व्यक्ति शुभ समाचार लेकर आ सकता है। यात्रा की समस्या से परेशान लोग अब छुट्टियों की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं।

कुंभ

ट्रैवल करने वालों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को संपत्ति या धन विरासत में मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना अधिक नजर आ रही है। घरेलू हेल्थ टिप्स कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

मीन

कल के दिन कम से कम विवाद होने की संभावना है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर बारीकी से निगरानी करने की जरूरत पड़ सकती है। दिन आनंददायक बीतने वाला है, क्योंकि आप कल का दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिता सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

