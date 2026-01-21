Hindustan Hindi News
Kal Ka Rashifal: 22 जनवरी को 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 22 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 22 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क

Jan 21, 2026 03:59 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मेष
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। तरक्की के योग भी बन रहे हैं, परंतु स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए आप प्रगति करेंगे।

वृषभ
व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में भी संतुलित रहें। कारोबार के लिए पिता से तथा परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। व्यवस्थाओं में विश्वास बना रहेगा। मित्रों और करीबी लोगों का सहयोग जारी रहेगा और आप विभिन्न प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे।

मिथुन

शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान भी रखें। करियर और व्यापार संबंधी मामलों में सुधार होगा। लाभ और विकास पर जोर बढ़ेगा।

कर्क
आज का दिन शुभ है। प्रगति के प्रयास सुचारू रूप से जारी रहेंगे। व्यापारिक मामलों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी। आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

सिंह

आप अपने नियंत्रण को मजबूत करेंगे और लाभ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मित्रों पर आपका भरोसा बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ काम और व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे।

कन्या

आज का दिन करियर और व्यवसाय में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा।एनर्जी का स्तर उच्च बना रहेगा। आप प्रोफेशनल लक्ष्यों को पाएंगे और लापरवाही से बचेंगे। आप रिश्तों में विनम्र बने रहेंगे। लाभ पर ध्यान केंद्रित रहेगा और व्यक्तिगत मामलों में आप सहज रहेंगे।

तुला

आज भाग्य का प्रवाह तेज होगा। हर तरफ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आप कार्य को कुशलतापूर्वक संभालेंगे ।आप रणनीति, नियमों और विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके सहयोगी आपका साथ देंगे और आप मूल्यों और परंपराओं को कायम रखेंगे।

धनु

आज का दिन औसत रहेगा। लाभ और विकास पर आपका जोर बढ़ेगा। मित्रों और करीबी लोगों का सहयोग जारी रहेगा। आप धैर्य और सत्यनिष्ठा से आगे करेंगे। रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। आपका ध्यान परिवार पर केंद्रित रहेगा।

कुंभ

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आपका मन स्थिर रहेगा। मुलाकातों या यात्रा की संभावना है। पेशेवर तौर पर आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ प्रगति करेंगे। आप काम और व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे।

मकर

आप व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएंगे। कार्य योजनाएं सफल होंगी। आप अपने लक्ष्यों से समझौता नहीं करेंगे। आपकी क्षमताएं सहजता से प्रदर्शित होंगी और योजनाओं में सुधार की गुंजाइश रहेगी।

मीन

काम और व्यापार में आप सामंजस्य और समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत मामलों में आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी।

