Kal Ka Rashifal: 19 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 19 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 19 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 19 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क

Jan 18, 2026 03:09 pm IST Anuradha Pandey
Horoscope Tomorrow 19 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 19 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क

मेष

मन प्रसन्न रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी।

वृषभ

मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी हेतु साक्षात्कार आदि कार्यों में सफल रहेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कर्क

आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यापार भी अच्छा है, अज्ञात भय सताएगा और मानसिक परेशानी बनी रहेगी।

सिंह

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार के लिए माता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

तुला

आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी रहेगा। संयत रहें। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु

विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने, पढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। वाहन की खरीदारी का प्रबल योग होगा व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

मकर

यात्रा का योग बनेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें।आय के नवीन स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा।

कुम्भ

स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार अच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक या पारिवारिक कोई रिस्क मत लीजिएगा। निवेश मत करिए।

कन्या

भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय होगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। धनार्जन होगा।स्वास्थ्य पहले से बेहतर।

वृश्चिक

परिस्थितियां प्रतिकूल हैं।किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें।

मीन

जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी।व्यापार भी अच्छा है। थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा।

