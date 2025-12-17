Hindustan Hindi News
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 18 December 2025 zodiacs Future predictions
Rashifal: 18 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Rashifal: 18 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 18 December 2025 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 18 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 17, 2025 02:38 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 18 December 2025: 18 दिसंबर के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 18 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 18 दिसंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

18 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

18 दिसंबर का दिन बदलाव लेकर आया है, जिससे फैसले लेने और रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिलता है। घर पर या दोस्तों के साथ सवालों का सामना करते समय खुद पर भरोसा करें। सावधान रहें, शांत प्रतिक्रियाएं चुनें और मार्गदर्शन लें।

वृषभ

18 दिसंबर के दिन फालतू खरीदारी से बचें। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आत्मविश्वास के साथ नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों के साथ सहयोग से प्रेरणा और रचनात्मकता में वृद्धि हो सकती है।

मिथुन

18 दिसंबर के दिन आप दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ेंगे। कार्यों में छोटी-छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी। धन को मैनेज करने से आप सुरक्षित महसूस करेंगे।

कर्क

18 दिसंबर के दिन छोटी-छोटी उपलब्धियों की तारीफ करने और अपने आस-पास के लोगों के साथ फीलिंग्स शेयर करने के लिए समय निकालें। शांत दृष्टिकोण पेशेवर क्षेत्रों में प्रगति को सपोर्ट करेगा। फालतू खरीदारी से बचें।

सिंह

18 दिसंबर के दिन क्लियर कम्युनिकेशन और सम्मान को महत्व दें। आपका स्वभाव आज के काम में ध्यान बढ़ाने के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा। आप ऐसे आसान सॉल्यूशन खोज सकते हैं, जो आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं।

कन्या

18 दिसंबर के दिन टीम वर्क से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। थकान से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर आराम करें और क्लियर सोच बनाए रखें। आज आपके दिमाग में नए-नए विचार और सवाल उमड़ रहे हैं।

तुला

18 दिसंबर के दिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने से पहले अपने विकल्पों पर रिसर्च करें। आपका विश्वसनीय दृष्टिकोण सीनियर्स और सहकर्मियों को प्रभावित करता है। प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन खाएं।

वृश्चिक

18 दिसंबर के दिन आज प्यार का माहौल रहेगा। आप क्लियर कम्युनिकेशन और सम्मान को महत्व देते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी परिचित व्यक्ति के साथ बातचीत कुछ खास हो सकती है। रिश्ते में, सरल इशारे आपके कनेक्शन को गहरा करेंगे।

धनु

18 दिसंबर के दिन साथ में टहलने या डिनर डेट करने जैसी रोमांटिक एक्टिविटी साझा करना आपके इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करेगा। आप काम में लगातार प्रगति कर रहे हैं। खर्चों पर गौर करने से आपको सेविंग्स करने में मदद मिलती है।

मकर

18 दिसंबर के दिन आप बातचीत और पढ़ने के जरिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जिज्ञासा रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और आपको जल्दी सीखने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग या योग जैसी हल्की एक्सरसाइज करें।

कुंभ

18 दिसंबर के दिन आज आपकी एनर्जी शांत रहेगी। सुनना और छोटे-छोटे कार्यों के लिए तारीफ दिखाना पार्टनर को करीब लाएगा। पिछली समस्याओं पर फोकस करने से बचें और इसके बजाय विश्वास बनाने पर ध्यान दें। संभालकर खर्च करें।

मीन

18 दिसंबर के दिन आपका जिज्ञासु स्वभाव आपको नए टॉपिक की खोज करने और बातचीत करने के लिए मोटिवेट करता है। आप जानकारी को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरों के साथ विचारों को साझा करने के लिए तैयार रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

