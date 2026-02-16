Kal Ka Rashifal: 17 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 17 February 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 17 फरवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 17 February 2026, राशिफल: 17 फरवरी के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, भय, रोग, कष्ट आदि दूर होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 फरवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 17 फरवरी को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

17 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष आज आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। हल्की एक्सरसाइज या कार्डियो करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों की बात करें, तो आय बढ़ाने के तरीके सोचें। काम में अपनी हाल की सफलता पर विचार करें और आगे की योजना बनाएं। परिवार के साथ समय बिताएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। पास की किसी जगह घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में लंबी योजना बनाना अच्छा रहेगा।

वृषभ परिवार के साथ मिलना-जुलना या कुछ रचनात्मक करने से मन प्रसन्न रहेगा। संतुलित खाना खाएं और पानी ज्यादा पिएं। पैसों की योजना दोबारा देखें और नए निवेश के बारे में सोचें। काम में समस्याओं को समझदारी से हल करेंगे। सेहत का ध्यान दें। हल्की सैर पर निकलें, यह आपको सुकून देगी। प्रॉपर्टी में सोच-समझकर फैसला लें।

मिथुन आज आपके लिए दिन सही रहेगा। हालांकि पैसों के मामले में सतर्क रहें। अपने बजट पर दोबारा ध्यान दें और निवेश बढ़ाने के बारे में सोचें। परिवार के साथ रचनात्मक काम करें या बातें करें। ऑफिस में टीमवर्क से फायदा होगा। हल्की एक्सरसाइज से ताजगी मिलेगी। पास की सुंदर जगह घूम सकते हैं। प्रॉपर्टी के रुझानों पर नजर रखें।

कर्क आज अच्छा खाना खाएं और पानी पिएं। इससे एनर्जी बनी रहेगी। पैसों की योजना सुधारें। अपने करियर के लक्ष्य साफ रखें। परिवार के साथ समय बिताएं। किसी ऐतिहासिक या खास जगह पर जाना अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टी में सुधार या बदलाव फायदेमंद हो सकता है।

सिंह आज थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर थकान लगे तो योग या मेडिटेशन करें। खर्चों पर नजर रखें। आज काम थोड़ा सामान्य लगेगा, लेकिन नए तरीके अपनाने से सफलता मिलेगी। परिवार के साथ वक्त बिताएं, उनके साथ बैठकर खाना खाएं। मन में कुछ बेचैनी उठ रही हो, तो परिवार के साथ शेयर करें। छोटी यात्रा मन बदल देगी। प्रॉपर्टी में धैर्य से फैसला लें।

कन्या परिवार को समझने की जरुरत है, उनसे आराम से बात करें। प्रकृति के बीच समय बिताना सुकून देगा। हल्की एक्सरसाइज करें और पानी पिएं। निवेश के नए मौके देख सकते हैं। काम में नई स्किल सीखना फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी में सोच-समझकर कदम उठाएं।

तुला आज सेहत का ध्यान रखें। तनवा बढ़ सकता है। आउटडोर गतिविधियां सेहत के लिए अच्छी रहेंगी। पैसों की योजना दोबारा देखें। काम में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। परिवार के साथ खुश समय बिताएं। नई जगह घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में समझदारी से निवेश करें।

वृश्चिक कोई भी अधूरा कार्य हो उसे पूरा करेंगे। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और अपनी बातें खुलकर साझा करें। साथ ही उनकी भी सुनें। इससे परिवार में आपकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। साथ ही रिश्ते मजबूत होंगे। हल्की स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करें। फालतू खर्च से बचें। यात्रा की योजना बदल सकती है। प्रॉपर्टी में सही जानकारी लेकर निवेश करें।

धनु आज सेहत का ध्यान रखें। अच्छी सेहत के लिए वॉक या एक्सरसाइज करें। नए निवेश के मौके मिल सकते हैं। करियर में नई योजना बनाएं। परिवार के साथ खुशी के पल मिलेंगे। नई जगह घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के सौदे फायदेमंद हो सकते हैं।

मकर काम में समझदारी से फैसले लें। जल्दबादी में लिया फैसला सही नहीं होता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। हल्की एक्सरसाइज और गहरी सांस लें। बचत की योजना बनाएं। यात्रा से पहले तैयारी करें। प्रॉपर्टी में सोच-समझकर फैसला लें।

कुंभ आज हल्की एक्सरसाइज करें। पैसों के मामले में योजनाओं को दोबारा देखें। ऑफिस में मिलकर काम करें। परिवार के साथ बाहर जाएं। नई जगह घूमने से प्रेरणा मिलेगी। घर में सुधार फायदेमंद रहेगा।

मीन आज योग या वॉक करना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान दें। काम में साझेदारी से फायदा होगा। परिवार के साथ समय बिताएं। पास की सुंदर जगह घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में धीरे-धीरे प्रगति होगी।