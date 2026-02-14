Kal Ka Rashifal: 15 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 15 February 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 15 फरवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 15 February 2026, राशिफल: 15 फरवरी के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 फरवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 15 फरवरी को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

15 फरवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष आज आपके अंदर काम करने का जोश रहेगा और कुछ नया करने का मन बनेगा। ऑफिस या कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभा पाएंगे। हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आज फालतू खर्च पर कंट्रोल रखें। घर-परिवार में किसी की बात आपको थोड़ी खल सकती है, ऐसे में शांत रहकर बात सुलझाना बेहतर रहेगा।

वृषभ आज का दिन कुल मिलाकर शांत और संतुलित रहने वाला है। कामकाज में धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसी पुराने दोस्त या जान-पहचान वाले से बातचीत हो सकती है, जिससे मन अच्छा होगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं और गैरजरूरी खरीदारी से बचें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो तो थोड़ा आराम जरूर करें।

मिथुन आज दिमाग तेज चलेगा और नई चीजें सीखने या किसी जरूरी काम को निपटाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपकी बातों को अहमियत मिल सकती है, लेकिन एक साथ कई काम उठाने से बचें। मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए एक काम पर फोकस रखना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में अचानक खर्च आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

कर्क आज घर-परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कामकाज में सीनियर्स या साथियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान हो जाएगा। पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलें और उधार देने से पहले सोच लें। सेहत के लिहाज से पानी ज्यादा पिएं और खुद पर ज्यादा बोझ न डालें।

सिंह आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और काम में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। किसी नए काम या योजना की शुरुआत का मन बनेगा। पैसों के मामले में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है, वरना खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, कोशिश करें कि समय निकाल सकें।

कन्या आज आपकी मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है और ऑफिस में भरोसा बढ़ेगा। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ काम का दबाव भी आ सकता है, लेकिन आप संभाल लेंगे। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, बस काम के बीच थोड़ा आराम करना न भूलें।

तुला आज कामकाज में अगर आप थोड़ा व्यवस्थित रहेंगे तो फायदा साफ नजर आएगा। छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें, वरना मन बेवजह भारी रह सकता है। पैसों से जुड़ा कोई फैसला आज सोच-समझकर लें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और थोड़ा चलना-फिरना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक आज दिमाग में नए आइडिया आएंगे और कुछ अलग करने का मन बनेगा। काम में बदलाव या नई योजना पर सोच-विचार कर सकते हैं। पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें। दोस्तों से बातचीत अच्छी रहेगी और मन हल्का महसूस करेगा।

धनु आज बातचीत और तालमेल से कई काम बन सकते हैं। ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में रह सकता है और किसी से अच्छी सलाह मिल सकती है। पैसों का हिसाब-किताब ठीक रखें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और शाम को किसी करीबी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।

मकर आज मन थोड़ा चिड़चिड़ा या बेचैन रह सकता है, इसलिए बेवजह की बहस से दूर रहना ही बेहतर होगा। कामकाज में ध्यान रखें, वरना छोटी गलती बड़ी बन सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। सेहत के लिए हल्का और सादा खाना ठीक रहेगा।

कुंभ आज आपके सामने नए मौके आ सकते हैं और काम में उत्साह बना रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से अच्छी सलाह मिल सकती है, जो आगे चलकर काम आएगी। खर्च करते वक्त थोड़ा संभलकर चलें। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और दिन अच्छा गुजरेगा।

मीन आज मन शांत रहेगा और कामकाज में ध्यान बना रहेगा। किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा मिल सकता है। पैसों को लेकर संतुलन बनाकर चलें। घर में माहौल ठीक रहेगा और किसी अपने से बात करके अच्छा महसूस होगा।