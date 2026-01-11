Hindustan Hindi News
Rashifal: 12 जनवरी को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 12 January 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 12 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Jan 11, 2026 02:57 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 12 January 2026, राशिफल: 12 जनवरी के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भोले बाबा की पूजा करने से जीवन में सुख बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 12 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 12 जनवरी को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

12 जनवरी को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कामकाज में फैसले तेजी से लेंगे और ज्यादातर सही साबित होंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत और एक्टिवनेस नजर आएगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। परिवार का सहयोग मिलने से मन हल्का और मजबूत रहेगा।

वृषभ

आज स्थिरता और आराम का दिन है। काम को धैर्य से निपटाएंगे और परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। पैसों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन

आज दिन व्यस्त रह सकता है। बातचीत, मीटिंग और संपर्क बढ़ेंगे। नौकरी या बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान होगा।

कर्क

आज भावनाएं थोड़ी हावी रह सकती हैं। काम में मन लगाने के लिए खुद को संतुलित रखना होगा। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें।

सिंह

आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी और जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रिश्तों में अहंकार से बचें, तभी तालमेल बना रहेगा।

कन्या

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। करियर में मेहनत का असर दिखने लगेगा। पैसों की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। परिवार में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। सेहत पर ध्यान दें।

तुला

आज काम को लेकर फोकस रहेगा। जो काम अधूरे थे, उन्हें पूरा करने का मौका मिलेगा। ऑफिस में सीनियर आपकी मेहनत से खुश हो सकते हैं। पैसों में संतुलन बना रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक

आज नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी। कामकाज में कुछ अलग करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। खर्च नियंत्रण में रखें। मानसिक रूप से खुद को हल्का महसूस करेंगे।

धनु

आज संतुलन बनाकर चलना जरूरी रहेगा। काम और निजी जीवन दोनों में तालमेल बनाना होगा। साझेदारी से जुड़े मामलों में बातचीत से समाधान निकलेगा। खर्च सोच-समझकर करें। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

मकर

आज अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने का मन बनेगा। पैसों के मामले में सुधार के संकेत हैं। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा। गुस्से पर काबू रखें।

कुंभ

आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा या किसी नए अवसर के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रिश्तों में सकारात्मक माहौल रहेगा और मन उत्साहित रहेगा।

मीन

आज मन शांत और संवेदनशील रहेगा। रचनात्मक कामों में मन लगेगा। करियर में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। पैसों के मामले में जोखिम न लें। परिवार और करीबी लोगों के साथ समय सुकून देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

