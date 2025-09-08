Kal Ka Rashifal 9 September 2025 aries to pisces Horoscope Tomorrow Lucky Zodiac Signs Future Predictions Rashifal: 9 सितंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Rashifal: 9 सितंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Kal Ka Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। जानें 9 सितंबर, 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 02:32 PM
Kal Ka Rashifal 9 September 2025, राशिफल: 9 सितंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में डर, रोग, कष्ट आदि से राहत मिलती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 9 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 9 सितंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

मेष

आज का राशिफल बताता है कि आप कुछ नए और रोमांचक साहसिक कार्य शुरू कर सकते हैं। इस समय जीवन एक बड़े रोमांच जैसा लगता है, और आप अपनी लाइफ में हर मिनट को पसंद कर रहे हैं। शायद आप इन सभी अद्भुत अनुभवों को याद रखने के लिए जर्नलिंग करने या ढेर सारी तस्वीरें लेने का प्रयास कर सकते हैं।

वृषभ

आज हो सकता है कि आप चीजों को अपने तरीके से करने की इच्छा महसूस कर रहे हों, भले ही दूसरे लोग आपको ऐसा न करने के लिए कह रहे हों। अगर आप शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है।

मिथुन

आज अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। हो सकता है किसी पुरानी चीज का अंत किसी नई चीज की शुरुआत के लिए जगह बना रहा हो। अपने काम पर ध्यान दें। अचानक से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तनाव पर ध्यान दें।

कर्क

आज का राशिफल इस ओर इशारा कर रहा है की कभी-कभी दूसरों की सलाह सुनना भी जरूरी है। हो सकता है कि आप पास्ट के प्रति थोड़ा उदास महसूस कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि भविष्य में बहुत सारी रोमांचक संभावनाएं हैं।

सिंह

आज का दिन आपके लिए फोकस बढ़ाने की मांग कर रहा है। आप एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आप जो कुछ भी सीख चुके हैं, उसे अपना रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं।

कन्या

आज का दिन आपको अपनी पोजीशन से आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके कामकाजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है। बस सेहत पर ध्यान दें।

तुला

आज के दिन क्रिएटिव तरीके आजमाने पर आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं। सेहत से जुड़े मुद्दों को लेकर लापरवाही न बरतें। पैसों के मामले में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

वृश्चिक

आज के दिन का का सदुपयोग आगे पढ़ाई करके, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके या यहां तक ​​कि विदेश यात्रा करके अपने पेशेवर प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए करें। चाहे आप सिंगल हों या रिश्ते में हों, यह दिल के मामलों में दिमाग को चुनने का समय है।

धनु

आज का राशिफल इस बारे का संकेत देता है कि कभी-कभी अच्छी चीजें अचानक से खुद-ब-खुद ही हो जाती हैं। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई बड़ा मौका मिले।

मकर

आज आपका आधिकारिक प्रदर्शन शानदार होगा। इससे आपके करियर में अधिक अवसरों को बढ़ने का रास्ता मिलेगा। आर्थिक रूप से आप आज अच्छे हैं और कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी।

कुंभ

आज का आपका दिन बदलावों से भरपूर रहन वाला है। आपके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है और हर चीज पर नजर रखना कठिन है। पॉलिटिक्स में न उलझने के लिए एक शेड्यूल बनाने या नई जिम्मेदारियां लेने का प्रयास करें।

मीन

आज आप खुद को नई सीमाओं की ओर आकर्षित होते हुए पा सकते हैं। चाहे वह पेशेवर लेवल पर नए करियर पथ का रास्ता खोलना हो या पर्सनल लेवल पर ज्ञान और स्किल्स की खोज करके आगे बढ़ना हो।

