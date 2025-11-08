Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 9 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 9 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 9 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 9 November 2025, राशिफल 9 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 9 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 9 नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- 9 नवंबर को आपका दिन मिलाजुला रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी हैं। सुबह के समय थोड़ी भागदौड़ या तनाव महसूस हो सकता है, पर दोपहर के बाद हालात अपने आप सुधर जाएंगे। कामकाज में मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में आपकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। कोई पुराना अधूरा काम पूरा हो सकता है। घर में किसी से प्यारभरी बातचीत होगी जिससे मन खुश रहेगा। पैसों को लेकर संभलकर चलें और खर्च सोच-समझकर करें। शाम को खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, टहलना या हल्की सैर आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृषभ राशि- 9 नवंबर को आपका मूड अच्छा रहेगा और मन में नई ऊर्जा महसूस होगी। कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। रिश्तों में मिठास आएगी- खासकर किसी पुराने साथी से मुलाकात या मैसेज मिल सकता है। आज अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, ज्यादा तला-भुना खाने से परहेज करें। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का मौका अच्छा है। दोपहर के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो मन को सुकून देगी।

मिथुन राशि- 9 नवंबर को आप बहुत एक्टिव रहेंगे। दिमाग में ढेर सारे नए आइडिया आएंगे और आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी वाले लोगों को आज किसी सीनियर से तारीफ मिल सकती है। प्यार में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी न पालें। बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को परिवार के साथ बैठना, बातें करना अच्छा महसूस कराएगा। अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, वरना बेवजह की बहस हो सकती है।

कर्क राशि- 9 नवंबर को आपका ध्यान घर और परिवार पर ज्यादा रहेगा। कुछ जरूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। अगर किसी से पुराने समय की कोई बात चल रही थी तो आज उसका हल निकल सकता है। काम में थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन आप संभाल लेंगे। पैसों के मामले में आज सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। किसी दोस्त से मुलाकात या फोन कॉल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। शाम के समय मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर ध्यान या भजन करना अच्छा रहेगा।

सिंह राशि- 9 नवंबर को आपको मेहनत के साथ-साथ संयम भी रखना होगा। आज दिन थोड़ा भारी लग सकता है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। काम के दबाव में गुस्सा आ सकता है, लेकिन शांत रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा आएगा लेकिन उसी के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें- सिरदर्द या थकान परेशान कर सकती है। रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखिए, छोटी बातों पर नाराज न हों। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और मूड भी ठीक हो जाएगा।

कन्या राशि- 9 नवंबर को आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी पुराने अटके काम में सफलता मिलने के योग हैं। आज आप जो भी प्रयास करेंगे, उसका अच्छा फल जल्द मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। प्यार में कोई नई शुरुआत हो सकती है। खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अच्छी खरीदारी हो सकती है। दिन के अंत में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा आराम भी करें।

तुला राशि- 9 नवंबर को आप पूरे जोश में रहेंगे। दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक खबरों से हो सकती है। ऑफिस या बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का सही समय है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह आने वाले समय में फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और प्यार भरी बातचीत हो सकती है। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, बस नींद पूरी लें। अगर यात्रा करनी हो तो ध्यान से करें, जल्दीबाजी से बचें।

वृश्चिक राशि- 9 नवंबर को दिन खुशनुमा रहेगा। कामकाज में प्रगति होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी। पैसों की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में समझदारी दिखाएं, इससे प्यार और बढ़ेगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें, ठंडी चीजों से बचें।

धनु राशि- 9 नवंबर को काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप हर स्थिति को समझदारी से संभाल लेंगे। आपकी बातों का असर दूसरों पर रहेगा। पैसों को लेकर कुछ नई योजनाएं बनेंगी। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। घर में किसी बड़े-बुजुर्ग से सलाह लें। वो बात आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। प्यार में थोड़ी खटास आ सकती है, इसलिए पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। शाम को मनपसंद चीज खाकर या म्यूजिक सुनकर रिलैक्स करें।

मकर राशि- 9 नवंबर को आपकी मेहनत का रंग दिखने लगेगा। जिस चीज के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता के संकेत मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। घर-परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा। खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन चिंता की बात नहीं है। जल्द ही बैलेंस बन जाएगा। रात को ध्यान या प्रार्थना करें, मन शांत रहेगा।

कुंभ राशि- 9 नवंबर को थोड़ा संभलकर चलना होगा। मन किसी पुराने झगड़े या चिंता में उलझ सकता है। किसी बात को लेकर ओवरथिंकिंग से बचें। आज नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छे से सोच लें। परिवार के लोग आपका साथ देंगे, बस अपनी बात शांति से रखिए। पैसों को लेकर कोई छोटा फैसला लेने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में न करें। शाम तक मूड बेहतर हो जाएगा और किसी प्रियजन से बात करने से सुकून मिलेगा।

मीन राशि- 9 नवंबर को आपका मन भावुक रहेगा। पुरानी यादें या कोई पुराना रिश्ता फिर से दिमाग में घूम सकता है। आज किसी बात पर भावनाओं में बहने से बचें। कामकाज में ध्यान लगाइए, नहीं तो छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा। किसी करीबी की सलाह काम आएगी। सेहत सामान्य रहेगी। शाम के समय कोई अच्छी खबर या छोटा सरप्राइज मिल सकता है जो दिन को और बेहतर बना देगा।