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Kal Ka Rashifal: 9 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 9 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 9 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 9 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 9 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 9 मई के दिन शनिवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को शनि देव की पूजा करने से जीवन में अनुशासन और स्टेबिलिटी बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 9 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 9 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

9 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

9 मई का दिन साहसिक अवसरों से भरपूर साबित होगा। साफ दिल से बात करें, एक नया मार्ग अपनाएं और मित्रवत सपोर्ट पर भरोसा रखें। छोटे-छोटे कदम जल्द ही उज्ज्वल परिणाम ला सकते हैं। रोमांस और सपोर्ट से जवाब दें।

वृषभ

9 मई के दिन आसान ऑप्शन और निरंतर प्रयास कार्यों को आसान बना देंगे। प्रेम से बोलें, आसान योजना बनाएं और अपने वादे निभाएं। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें, जरूरत पड़ने पर आराम करें और प्यार भरे शब्द कहें।

मिथुन

9 मई के दिन जीवन में परिवर्तन आ सकता है। छोटे-छोटे कार्य गहरी दोस्ती, क्लियर लक्ष्यों और शांति के साथ कॉन्फिडेंस की ओर ले जाएंगे। मुस्कुराते रहें और धैर्य बनाए रखें। आपको घर और दोस्तों के बीच छोटे-छोटे सुधार नजर आ सकते हैं।

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कर्क

9 मई के दिन जल्दबाजी में बदलाव करने से बचें। अच्छी तरह आराम करें और सादा शाकाहारी भोजन करें। धैर्य रखें और विचारों को स्थायी परिणामों में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें।

सिंह

9 मई के दिन जिज्ञासा और क्लियर योजनाओं के मेल से सिंह राशि वालों को लाभ हो सकता है। विचारों को मैनेज करने के लिए छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें विश्वसनीय दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटी-छोटी बातचीत से उपयोगी अवसर खुल सकते हैं।

कन्या

9 मई के दिन कन्या राशि के जातक धैर्य और स्मार्ट योजना बनाने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आसान कार्यों को पूरा करें और नियमित दिनचर्या बनाएं। आज के दिन लिए गए छोटे-छोटे फाइनेंशियल डिसीजन भविष्य में मददगार साबित हो सकते हैं।

तुला

9 मई के दिन तुला राशि वालों को क्लियर सोच और मधुर शब्दों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नए विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू करें। सामाजिक पल सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं और सोच-समझकर लिए गए डिसीजन आपके दिन को बेहतर बनाते हैं।

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वृश्चिक

9 मई के दिन एकाग्रता, काम और छोटी-छोटी सफलताओं से भरा रहेगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सामाजिक अवसरों को ओपन रखें। अपने विकल्पों को क्लियर रखें। शांति के साथ धैर्य से निरंतर प्रगति होती रहेगी।

धनु

9 मई के दिन अगर योजनाओं में बदलाव होता है, तो शांति से चीजों को मैनेज करें। परिवार और आपके दोस्त फुल सपोर्ट प्रदान करेंगे। अपनी एनर्जी का बुद्धिमानी से उपयोग करें, डिसप्लिन में रहें और जल्द ही प्रगति निश्चित है।

मकर

9 मई के दिन परिवार की बात सुनने से आपको सुकून मिलेगा। कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें। अच्छी तरह आराम करें, सीमित बजट बनाए रखें। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं।

कुंभ

9 मई का दिन कुंभ राशि वालों को स्पीड और प्रॉफिट दे सकता है। अपने आसान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जो शुरू किया है उसे पूरा करें। प्रत्येक छोटी सफलता का जश्न मनाएं। बातचीत से भ्रम दूर होगा।

मीन

9 मई के दिन मीन राशि वालों को सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ने, हेल्दी आदतें बनाने और छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेने की सलाह दी जाती है। रिश्ते, धन और काम में शांति व दृढ़ता से सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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