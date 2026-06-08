Kal Ka Rashifal: 9 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 9 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 9 June 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 9 जून 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 9 June 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल: 9 जून के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन शिव भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, रोग, भय और कष्ट आदि दूर होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 9 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 9 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
9 जून को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
9 जून के दिन आपकी लव लाइफ बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को लगन से संभालें। आज आपकी दौलत और सेहत दोनों ही मुश्किल समय ला सकती है। पर्सनल मुद्दों को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी पर असर न डालने दें।
वृषभ
9 जून के दिन छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। आप खुलकर बात करेंगे और मददगार दोस्तों को आकर्षित कर सकते हैं। नई स्किल्स सीखना आपके मन को उत्साहित करेगा। किसी रोमांचक टास्क की जिम्मेदारी लेने से पहले समझदारी से योजना बनाएं।
मिथुन
9 जून के दिन खुलकर बात करने से रिश्ते को रोमांटिक और शांत बनाए रखें। आपका रवैया भी बहुत मायने रखता है। पुरानी बातों में न उलझें। आशावाद और तैयारी आपके लिए नए द्वार खोलती है। अपने दिन को फलदायी बनाने के लिए दिल खोलकर सोचें। बड़े सपने देखें।
कर्क
9 जून के दिन अपनी पर्सनल लाइफ को परेशानियों से दूर रखें और काम पर सबसे अच्छे नतीजे देने की कोशिश करें। खुशहाली और अच्छी सेहत दोनों आपके साथ रहेंगी। सही कम्युनिकेशन आपकी लव लाइफ को रोमांटिक बनाए रखेगा।
सिंह
9 जून के दिन टीम के सदस्यों पर अपनी नजर रखें। अच्छी बात यह है कि इस दिन आपको कोई फाइनेंशियल या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी।
कन्या
9 जून के दिन एक बिजी ऑफिस शेड्यूल और मजबूत फाइनेंशियल बेस के साथ एक शानदार लव लाइफ जिएं। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं मुश्किल समय ला सकती हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका अनुशासन पॉजिटिव नतीजे लाएगा।
तुला
9 जून के दिन आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ईमानदारी से स्टैंड लें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रहेगी और पूरे दिन धन भी बना रहेगा। लव अफेयर से परेशानियां दूर रखें और अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं।
वृश्चिक
9 जून के दिन आपका समय रोमांस से भरा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में बिजी और प्रोडक्टिव रहें। सेहत और पैसे दोनों के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको रिलेशन में ज्यादा बातचीत की जरूरत है।
धनु
9 जून के दिन अपनी लव लाइफ में डिप्लोमेटिक रहें। ध्यान रखें कि आप अपने लवर के साथ अच्छा समय ज्यादा बिताएं। मुश्किल टारगेट के बावजूद, आप वर्कप्लेस पर लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे। आर्थिक रूप से, आप अच्छे रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छी स्थिति में रहेगा।
मकर
9 जून के दिन प्रोफेशनली एक सफल दिन आपका इंतजार कर रहा है। पैसे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लव अफेयर में झगड़े सुलझाएं। परिवार के लिए समय निकालें। सुरक्षित फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। इस हफ्ते सेहत भी अच्छी रहेगी।
कुंभ
9 जून के दिन आज रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फालतू बातचीत से बचें। ऑफिशियल लाइफ में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन पर नजर रखें। आर्थिक रूप से आप स्टेबल रहेंगे, और आपकी सेहत भी अच्छी है।
मीन
9 जून के दिन लव लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं। आज के दिन समझदार रहें। नए काम चुनौतीपूर्ण लगेंगे, लेकिन आप यह पक्का करेंगे कि वे पूरे हों। आज अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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