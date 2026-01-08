राशिफल: 9 जनवरी के दिन खत्म होंगे इन राशियों के पुराने मतभेद, करियर में मिलेगी ग्रोथ

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 9 January 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल हमेशा बदलती है और इसी के आधार पर हर दिन के राशिफल का आंकलन होता है। जाने कल यानी 9 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

Horoscope 9 January 2026, राशिफल: ग्रह-नक्षत्र की बदलती चालें हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं और इसी के आधार पर राशिफल तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर एक राशि का एक ग्रह स्वामी होता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खूब प्रभावित होती हैं। जानें कल यानी 9 जनवरी का दिन मेष से लेकर मीन तक कुल 12 राशियों के लिए कैसा होने वाला है? नीचे पढ़ें कल की विस्तृत राशिफल...

मेष राशि: आज आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पर होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आगे चलकर लाभ ही मिलेगा। आज आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। आज आपके परिवार का माहौल सही रहेगा। साथ ही आपको अपने किसी करीबी से मन की बात शेयर करने का अच्छा मौका मिलेगा।

वृषभ राशि: आज आपको धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत है। नौकरी में स्लो ग्रोथ हो सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि अचानक से कोई खर्च सामने आ सकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहें और आराम के लिए समय निकालें।

मिथुन राशि: ऑफिस में मीटिंग या बातचीत के जरिए कोई महत्वपूर्ण बात आपके पक्ष में जा सकती है। आज आपको अपनों का फुल सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। मानसिक रूप से खुद को हल्का और उत्साहित महसूस करेंगे।

कर्क राशि: आज फीलिंग्स में उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर इन्वेस्ट या खर्च करें। कामकाज में स्थिरता रहेगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

सिंह राशि: आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रिश्तों में तनाव आने के चांस हैं। ऐसे में चीजों को बिगड़ने ना दें। खानपान का ध्यान रखें।

कन्या राशि: आज का दिन मेहनत और सलीके से काम करने का है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। अपनी सेहत को लेकर बिल्कु भी लापरवाही ना करें। आज परिवार के किसी सदस्य से जरूरी बात कर सकते हैं।

तुला राशि: आज आपको संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। ऑफिस में लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आगे के काम थोड़े से आसान हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। क्रिएटिव काम और कला में रुचि बढ़ सकती है।

धनु राशि: आज का दिन नए मौके और एक्सपीरियंस लेकर आ सकता है। ट्रैवल और एजुकेशन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। करियर को लेकर कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर उत्साहित रहेंगे। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि: आज जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ग्रोथ के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और बचत पर ध्यान देंगे। परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा।

कुंभ राशि: आज आपके नए विचार और योजनाएं लोगों को प्रभावित करेंगी। दोस्तों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। सोशल एक्टिविटी में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि: आज आपकी मेहनत और लगन का अच्छा परिणाम मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं या ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहें। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी। आर्थिक रूप से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।

मीन राशि: आज आप इमोशनल तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। पुराने तनाव और उलझनें दूर हो सकती हैं। ऑफिस में धीरे-धीरे प्रगति होगी। परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें क्योंकि ये सबसे जरूरी है।