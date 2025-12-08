Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 9 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 9 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 9 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 9 December 2025, राशिफल 9 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 9 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 9 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ रहेगा। आप अपनी योजनाओं को पूरा ध्यान देकर आगे बढ़ा सकते हैं और किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी तेजी और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे। प्रेम जीवन में समय अनुकूल है। सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं और कपल्स के बीच विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक रूप से किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है, जिससे मन हल्का होगा। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, बस अधिक काम के कारण हल्की थकान हो सकती है।

वृषभ राशि- आज आपका दिन संतुलन और शांति से भरा रहेगा। परिवार से जुड़ा कोई अच्छा समाचार आपको प्रसन्न कर सकता है। काम में स्थिरता बनी रहेगी और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और पार्टनर के साथ बातचीत का सही माहौल बनेगा। आर्थिक मामलों में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। मौसम बदलने के कारण सेहत में हल्की परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधानी रखें।

मिथुन राशि- कम्युनिकेशन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाएँगे और नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में रोमांस और समझदारी दोनों बढ़ेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी। इंटरव्यू या मीटिंग के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ के योग हैं, खासकर व्यापारियों को फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य में गला, त्वचा या छोटी एलर्जी जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन गंभीर कुछ नहीं होगा।

कर्क राशि- आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ स्थितियां आपको संवेदनशील बना सकती हैं, लेकिन आप समझदारी से उन्हें संभाल लेंगे। रिश्तों में छोटी-मोटी टेंशन संभव है, पर बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। करियर में विदेशी क्लाइंट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों से जुड़ी देरी या किसी भुगतान को लेकर हल्की चिंता हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा संकट नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आप ठीक रहेंगे, बस फैमिली में किसी की तबीयत को लेकर मन थोड़ा भारी हो सकता है।

सिंह राशि- आज का दिन नतीजों के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से ऑफिस में अलग पहचान बना पाएंगे। किसी नए अवसर या प्रोजेक्ट का जिम्मा आपको मिल सकता है। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा और सिंगल लोगों को आकर्षण का मजबूत संकेत मिलेगा। धन लाभ के मौके बनेंगे और रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा रहेगा।

कन्या राशि- आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। करियर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत जरूरी है। धन के मामले में बचत बढ़ेगी और खर्च कम होंगे। स्वास्थ्य में कमर, घुटने या शरीर दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे थोड़ा ध्यान रखना होगा।

तुला राशि- आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लव लाइफ में पार्टनर के साथ समय अच्छा गुजरेगा और आप किसी खास बात को साझा कर सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर चलने की जरूरत है। फालतू खर्च से बचें। सेहत में पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। दिन के दूसरे हिस्से में मानसिक शांति बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि- आज का दिन रचनात्मकता और नए विचारों से भरपूर है। काम में नई दिशा मिलेगी और आप अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से दिखा पाएँगे। प्रेम जीवन में खुशियाँ और सामंजस्य बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी पुराने निवेश का फायदा भी मिल सकता है। स्वास्थ्य में पुरानी समस्या से राहत मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

धनु राशि- आज आपको संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। रिश्तों में आई पुरानी गलतफहमियों के खत्म होने का मौका है, इसलिए बातचीत करने का सही समय है। करियर में नौकरी बदलने या नई दिशा खोजने पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक रूप से रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है, जिससे राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में तनाव कम होगा और मन हल्का रहेगा। दिन के अंत में किसी खास के साथ अच्छी बातचीत मन को सुकून देगी।

मकर राशि- आज आत्मविश्वास और दृढ़ता आपका साथ देंगे। आप अपने विचारों को मजबूती से रख सकेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालेंगे। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ सकती है और पार्टनर के साथ कोई भावुक बात साझा हो सकती है। धन के मामले में खर्च थोड़ा बढ़ेगा, पर आय भी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में सिरदर्द, थकान या हल्की बेचैनी हो सकती है, इसलिए आराम भी जरूरी है।

कुंभ राशि- आज भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। किसी पुराने काम में अचानक सफलता मिल सकती है। करियर में विदेश से जुड़े अवसर या किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में पार्टनर का समर्थन मिलेगा और रिश्ते में समझदारी बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर बनेंगे और नए काम में पैसा लगाना भी फायदेमंद रहेगा। सेहत अच्छे स्तर पर रहेगी।

मीन राशि- आज भावनात्मक रूप से मजबूती महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और गहरा करेगा। करियर में नई योजना या रणनीति आपको लाभ दिला सकती है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर रहेगी और अनावश्यक खर्च कम होंगे। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें।