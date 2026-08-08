Rashifal, राशिफल 9 अगस्त : कल इन 6 राशियों की लाइफ रहेगी शानदार, होगा लाभ
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 9 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 09 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 9 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 9 अगस्त: 9 अगस्त के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से मान-सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 09 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 09 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 9 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ रहेगी शानदार, होगा लाभ
मेष
दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा हो सकता है। पैसों को लेकर चल रही चिंता कम हो सकती है। नौकरी और कारोबार में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा और मन खुश रहेगा।
वृषभ
दिन अच्छा रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। घर का माहौल सुखद रहेगा। सेहत भी सामान्य रहेगी।
मिथुन
दिन संभलकर चलने का है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। पैसों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सेहत ठीक रहेगी।
कर्क
आज का दिन आपके लिए कुछ नए मौके लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कहीं आने-जाने की योजना भी बन सकती है।
सिंह
दिन अच्छा रहने वाला है। मेहनत का फायदा मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ होने के आसार हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है। सेहत ठीक रहेगी।
कन्या
कामकाज थोड़ा ज्यादा रह सकता है। दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
तुला
दिन राहत देने वाला रह सकता है। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से मन खुश रहेगा। नौकरी और कारोबार में स्थिति ठीक रहेगी। नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बना सकते हैं। रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। सेहत भी साथ देगी।
वृश्चिक
दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। काम में मन लगेगा और कुछ रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी करीबी से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना बेहतर रहेगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। सेहत भी ठीक रहेगी।
धनु
दिन सामान्य रहेगा। रोज के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। पैसों के मामलों में लापरवाही न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मकर
आपके लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। नौकरी और कारोबार में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की भी संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
कुंभ
दिन मिला-जुला रह सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा परेशान न हों। कामकाज में स्थिति ठीक रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसे संभालकर खर्च करें। रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहेगी।
मीन
दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है, जिससे राहत मिलेगी। नौकरी और कारोबार में मेहनत का फायदा मिलने के आसार हैं। पैसों के मामले में जल्दबाजी करने से बचें। घर-परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत भी सामान्य रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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