Rashifal: 9 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 9 August 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 9 अगस्त 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:09 PM
Horoscope 9 August 2025, राशिफल 9 अगस्त 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 8 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 9 अगस्त 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। किसी नए व्यापार की शुरुआत संभव है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा।

वृषभ राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। आज आपको किसी करीबी से आर्थिक मदद मांगने की जरूरत पड़ सकती है। विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें। व्यक्तित्व में निखार आएगा।

मिथुन राशि- आज आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ बहस से बचें। दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम बिताने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक रूप से आप अच्छे रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

कर्क राशि- आज आपके नए विचार कार्यस्थल पर नई पहचान दिला सकते हैं। हालांकि सतर्क रहें कोई कलीग आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। इस समय किए गए निवेश का भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी।

सिंह राशि- भावनात्मक तौर पर आप बहुत स्थिर नहीं रहेंगे, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। आज आपकी सेहत के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। घरेलू जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। ऑफिस में आपको सरप्राइज मिल सकता है।

कन्या राशि- आज आपके मन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। धैर्य के साथ कार्यों को निपटाएं। बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में तरक्की के साथ विदेश जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

तुला राशि- आज आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। किसी खास व्यक्ति के साथ मुलाकात संभव है। अपनों का साथ मिलेगा। आर्थिक परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। व्यापार के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

वृश्चिक राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपको इस पर नजर रखने की जरूरत है कि आपका धन कहां पर खर्च हो रहा है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। व्यापार में विस्तार संभव है।

धनु राशि- आज कार्यस्थल पर आप बिजी रहने वाले हैं। पैसों से जुड़ा कोई मामला आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक रूप से दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। लव लाइफ में मनमुटाव के संकेत हैं। नौकरी पेशा की स्थिति अच्छी हो सकती है।

मकर राशि- आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। मन प्रसन्न तो रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार के लिए माता-पिता से धन मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कुंभ राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल होंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी। मित्र से धन मिल सकता है।

मीन राशि- आज आपको जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर कटौती करना अच्छा रहेगा। ऑफिस में कुछ कलीग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

