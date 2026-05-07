Kal Ka Rashifal: 8 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 8 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 8 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal 8 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 8 मई के दिन शुक्रवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन-धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 8 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 8 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

8 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल मेष आज काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है। सुबह से ही भागदौड़ बनी रहेगी। ऑफिस में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शाम तक मामला शांत हो जाएगा। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा तो मन हल्का रहेगा। रिश्तों में गुस्से से बचना जरूरी है। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करें। सेहत में थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ आज कोई नया प्लान दिमाग में आ सकता है। यात्रा या काम को लेकर सोच-विचार करेंगे। किसी करीबी से चल रही दूरी कम हो सकती है। नौकरी करने वालों को धैर्य रखना होगा। बिजनेस में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। फालतू खर्च बढ़ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आराम जरूर करें।

मिथुन आज दिमाग में कई बातें एक साथ चल सकती हैं। पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर चिंता रह सकती है। किसी करीबी इंसान से साफ बात करना जरूरी रहेगा। ऑफिस में बिना समझे किसी काम की जिम्मेदारी न लें। बिजनेस में पार्टनरशिप वाले मामलों में सावधानी रखें। रात तक तनाव थोड़ा कम होगा।

कर्क आज रिश्तों में समझदारी से काम लेना होगा। किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देना सही नहीं रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से अच्छा लगेगा। ऑफिस में किसी सीनियर की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। पैसों के मामलों में सावधानी जरूरी है। सेहत में कमजोरी महसूस हो सकती है।

सिंह आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। रिश्तों में पार्टनर का साथ मिलेगा। पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट देखकर चलें। शरीर में थकान रह सकती है।

कन्या आज भविष्य को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। नया काम शुरू करने का मन बनेगा। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बिजनेस में पुराने संपर्क फायदा दिला सकते हैं। रिश्तों में दूरी महसूस हो तो बातचीत बंद न करें। ज्यादा तनाव लेने से बचें। आराम की जरूरत रहेगी।

तुला आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। घर के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में फायदा होने के संकेत हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। बाहर का खाना कम खाएं, नहीं तो पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

वृश्चिक आज कुछ काम मन के हिसाब से होंगे और कुछ में इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव की चर्चा हो सकती है। बिजनेस में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने से अच्छा लगेगा। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन उधार देने से बचें। शरीर में थकान रह सकती है।

धनु आज घर और परिवार से जुड़ी बातें ज्यादा दिमाग में रहेंगी। किसी अपने की चिंता परेशान कर सकती है। ऑफिस में काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ाने से बचें। पुराने दोस्त से बात हो सकती है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मकर आज आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। गुस्से में किसी से बहस न करें। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। नींद पूरी न होने से सिर में दर्द हो सकता है।

कुंभ आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। नौकरी में सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। बिजनेस में नया प्लान बन सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा। खाने-पीने में लापरवाही न करें।

मीन आज पुरानी बातें बार-बार याद आ सकती हैं। मन थोड़ा भावुक रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। बिजनेस में धीरे-धीरे फायदा मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा। खर्चों को लेकर सावधानी रखें। नींद कम होने से परेशानी महसूस हो सकती है।