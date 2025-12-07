Hindustan Hindi News
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 8 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 8 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 8 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 07, 2025 02:27 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 8 December 2025, राशिफल 8 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 8 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 8 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज का दिन प्रगति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। काम में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा और सीनियर्स भी आपकी मेहनत को सराहेंगे। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंधों में पहले से बेहतर सामंजस्य बनेगा और पार्टनर आपका पूरा साथ देंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, हालांकि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम की भागदौड़ में आराम करना न भूलें।

वृषभ राशि- आज आपको रिश्तों में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। ऑफिस में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, पर आप अपने व्यवहार और मेहनत से स्थिति संभाल लेंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद दूर हो सकता है। पैसों को लेकर सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च बचाएं। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए पानी अधिक पिएं और आराम करें।

मिथुन राशि- आज आपके लिए नए अवसरों का द्वार खुल सकता है। ऑफिस में आपके विचार और क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। लव लाइफ में पार्टनर आपको समझेंगे और रिश्ता और मजबूत होगा। धन के मामले में राहत मिलेगी और कोई रुका पैसा मिल सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बचें। छात्रों के लिए भी आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा।

कर्क राशि- घर में खुशी और शांति का माहौल रहेगा। नौकरी में नई उम्मीदें जागेंगी और आपके काम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और गलतफहमियाँ दूर होंगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत में हल्की अनियमितताएं जैसे गैस या सरदर्द हो सकते हैं, लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं है। इस समय अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने की कोशिश करें।

सिंह राशि- आज आपको अपनी बातों और फैसलों में संयम रखना होगा। विवादों से दूर रहें क्योंकि छोटी बात बड़ी बन सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके आइडिया महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें, पार्टनर से बातचीत करके गलतफहमियां दूर करें। धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें। सेहत अच्छी है, लेकिन भोजन हल्का करें।

कन्या राशि- आज आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। प्रेम संबंधों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। पैसे को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, अचानक खर्च आ सकता है। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपका शांत स्वभाव चीजें संभाल लेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है।

तुला राशि- आज रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। काम में नई दिशा या नया अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में सुधार होगा और पार्टनर आपके प्रति ज्यादा सहयोगी रहेंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा लेकिन निवेश में सावधानी रखें। किसी पुराने स्वास्थ्य मुद्दे से राहत मिल सकती है। खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए ध्यान या सैर अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज करियर के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट या ऑफर मिल सकता है। प्रेम जीवन भी सकारात्मक रहेगा और पार्टनर आपका समर्थन करेंगे। आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं। दोस्तों की मदद से कोई अटका काम पूरा हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें।

धनु राशि- आज का दिन रिश्तों के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ समझ और प्यार बढ़ेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धन संबंधी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होंगी। सेहत में सुधार नजर आएगा। तनाव से बचने के लिए थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताएं।

मकर राशि- आज थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आपकी क्षमता सबको प्रभावित करेगी। लव लाइफ में स्थिरता आएगी और पार्टनर आपका साथ देंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत भी सामान्य रहेगी, लेकिन पानी भरपूर मात्रा में पिएं और समय पर भोजन करें।

कुंभ राशि- आज कई चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। लव लाइफ में सकारात्मकता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समय अच्छा गुज़रेगा। ऑफिस में किसी बड़ी सफलता का योग है। धन की स्थिति मजबूत होगी और कोई पुराना निवेश मुनाफा दे सकता है। सेहत शानदार रहेगी और आप खूब एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

मीन राशि- आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। काम में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और प्यार का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
