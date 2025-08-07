kal ka Rashifal 8 August 2025 aries to pisces Tomorrow Horoscope daily Future Predictions Rashifal: 8 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka Rashifal 8 August 2025 aries to pisces Tomorrow Horoscope daily Future Predictions

Rashifal: 8 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 8 August 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 8 अगस्त 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:09 PM
share Share
Follow Us on
Rashifal: 8 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope 8 August 2025, राशिफल 8 अगस्त 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 8 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 8 अगस्त 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक रूप से स्थिति में सुधार होगा और सुरक्षित महसूस करेंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। व्यावसायिक रूप से तरक्की मिल सकती है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार घर में शमी का पौधा किस दिन व किस दिशा में लगाना चाहिए?

वृषभ राशि- आज आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। किसी करीबी से अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। आपको कई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जो आपको कंपनी में महत्वपूर्ण पद दिलाएगी। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप ध्यान खो सकते हैं।

मिथुन राशि- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। लाइफस्टाइल पर नजर रखें। नौकरी में प्रमोशन के साथ आय में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

कर्क राशि- आज आपको बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। लिखने-पढ़ने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे।

सिंह राशि- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्य में सफल रहेंगे। सम्मान प्राप्त होगा। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय के साधन बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापारियों को नई डील मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि- आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आज आपको अपनी माता पक्ष से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में असीमित सफलता मिलने की संभावना है।

तुला राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पैसों से जुड़े मामले को लेकर आज आपका अपने जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है। घरेलू सुख बाधित रह सकता है। वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें। व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहेगा।

वृश्चिक राशि- आज किसी खास व्यक्ति की लाइफ में एंट्री हो सकती है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। कोर्ट-कचहरी से बचें और अपनी जुबान पर काबू रखें। मेहनत का पूरा साथ फल मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहने वाला है।

धनु राशि- आज आपको कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम को पाने के लि कड़ी मेहनत करते रहें। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट में आपको अहम जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में शुक्र गोचर, 23 अगस्त से इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

मकर राशि- आज का दिन आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। कार्यस्थल पर सीनियर्स का साथ आपको महत्वपूर्ण पहचान दिला सकता है।

कुंभ राशि- आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। ऑफिस में किसी कलीग की मदद की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम बिता सकते हैं। आर्थिक व व्यापारिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा।

मीन राशि- आज आपको अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। किसी परिचित से भ्रामक समाचार मिल सकता है। हालांकि आज आपको अपने उत्साह को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। अपना काम समय पर खत्म करके जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा साबित होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

kal ka rashifal Horoscope Tomorrow
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने