Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 7 November 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 7 नवंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 7 नवंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 7 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 7 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Thu, 6 Nov 2025 01:56 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 7 November 2025, राशिफल 7 नवंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 7 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें नवंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- 7 नवंबर के दिन अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें और रिस्क लें। उत्साह और अप्रत्याशित मोड़ से भरे दिन के लिए तैयार हो जाएं। आपका इंट्यूशन हाई रहने वाला है। सरप्राइज के लिए तैयार रहें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें।

वृषभ राशि- 7 नवंबर के दिन आप रिजल्ट्स से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। चाहे कुछ नया प्रयास करना हो या नया रास्ता अपनाना हो, आज का दिन बदलाव को अपनाने और नए अवसरों का स्वागत करने का है। सेहत पर फोकस करें।

मिथुन राशि- 7 नवंबर के दिन आप चीजों में जल्दबाजी करने की इच्छा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अपना समय लेना और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा।

कर्क राशि- 7 नवंबर के दिन जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लव लाइफ में आ रही दिक्कतों को सुझाएं। जहां, रोमांस में कुछ लोग डूबे रहेंगे वहीं, व्यावसायिक सफलता का आभास भी करेंगे। आपके जीवन में छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां भी रहेंगी।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 नवंबर का दिन? पढ़ें अंकराशि भविष्यफल

सिंह राशि- 7 नवंबर के दिन आपका दृढ़ संकल्प आखिरकार रंग लाएगा प्रक्रिया पर भरोसा करना और धैर्य बनाए रखें, भले ही ऐसा लगे कि चीजें धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। आप टॉप पर आएंगे। आपका दयालु स्वभाव संबंधों को बनाए रखने में मदद करेगा।

कन्या राशि- 7 नवंबर के दिन ज्यादा तनाव न लें। स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी डाइट लें। आय में वृद्धि होगी। सहपाठियों के साथ मेल-जोल बढ़ाना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर साबित हो सकता है।आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती हैं।

तुला राशि- 7 नवंबर के दिन दूसरों से जुड़ने के अवसरों पर नजर रखें, चाहे वह प्यार, करियर या धन ही क्यों न हो। हालांकि स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। धन को सावधानी से खर्च करें। लव लाइफ में चल रही उथल-पुथल को सुलझाना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि- 7 नवंबर के दिन पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे। कुछ सिंगल जातकों को जीवनसाथी की तलाश में निराशा झेलनी पड़ सकती है। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त बिताएं। दिन कपल्स के लिए रोमांस से भरपूर रहने वाला है।

धनु राशि- 7 नवंबर के दिन छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। आज कार्यक्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा चमकाएंगे। छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, जिनका समाधान आप आसानी से हल निकाल लेंगे।

मकर राशि- 7 नवंबर के दिन स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। अपने प्रेम-संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पार्टनर से खुलकर बात-चीत करें और उन्हें समय दें। नयी प्रॉपर्टी खरीदने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए।

कुंभ राशि- 7 नवंबर के दिन छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। आज सेहत दुरुस्त रहने वाली है। कॉम्पीटीशन की कमी के चलते आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है।कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशि- 7 नवंबर के दिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सूझ-बुझ के साथ ही निर्णय लें। आपको अपने पार्टनर के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। जब पढ़ाई या काम लंबा लगे तो छोटे-छोटे ब्रेक लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने