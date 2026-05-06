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Kal Ka Rashifal : 7 मई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 12 राशियों का का हाल, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान

May 06, 2026 02:20 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 7 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal : 7 मई 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 12 राशियों का का हाल, जानें किसे होगा फायदा-नुकसान

Horoscope 7 May 2026, Kal Ka Rashifal : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिषशास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 7 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 7 मई 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी।

पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज काम पर ध्यान रहेगा। जो काम अटके थे, उनमें धीरे-धीरे चाल आएगी। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी। पैसों में थोड़ा संभलकर चलना सही रहेगा, अचानक खर्च हो सकता है। घर का माहौल ठीक रहेगा, बस बोलते वक्त थोड़ा नरम रहना। हेल्थ में हल्की थकान रह सकती है।

वृषभ राशि- आज दिन थोड़ा आराम वाला रहेगा। काम अपने तरीके से करेंगे और बिना जल्दबाजी के करेंगे। पैसों की स्थिति ठीक है, लेकिन बड़ा खर्च टालना बेहतर है। घर वालों के साथ टाइम मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन राशि- आज आप एक्टिव रहेंगे। कुछ नया सीखने या करने का मन करेगा। काम में मौका मिल सकता है। बात करने का तरीका आपका मजबूत रहेगा, जिससे फायदा मिलेगा। पैसों में थोड़ा सुधार दिखेगा। दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ, वरना थकान होगी।

कर्क राशि- आज मन थोड़ा इधर-उधर रहेगा। घर की बातें ज्यादा सोच में रहेंगी। काम होगा, लेकिन मन पूरा नहीं लगेगा। पैसों को लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। रिश्तों में सीधी बात करो। पेट या नींद का ध्यान रखना पड़ेगा।

सिंह राशि- आज कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। काम में आगे बढ़ने का मन करेगा। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों में फायदा हो सकता है। लोगों से मिलना-जुलना बढ़ेगा। लव लाइफ ठीक रहेगी। सेहत सामान्य है।

कन्या राशि- आज काम धीरे-धीरे से होगा। चीजें लाइन पर आएंगी। पैसों में राहत मिल सकती है। घर वालों के साथ समय मिलेगा। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। आराम जरूर करें।

तुला राशि- आज आप काम को लेकर सीरियस रहेंगे। छोटी-छोटी चीजें भी ध्यान में रहेंगी और इससे काम सही होगा। पैसों में स्थिरता रहेगी। घर में सब ठीक रहेगा। ज्यादा सोचने से बचें। सेहत ठीक है।

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वृश्चिक राशि- आज दिमाग तेज चलेगा। नए आइडिया आएंगे। काम में बदलाव का सोच सकते हैं। पैसों में छोटा फायदा हो सकता है। दोस्तों से बात होगी। रिश्तों में साफ बात करें। सेहत ठीक है।

धनु राशि- आज संतुलन जरूरी रहेगा। काम और घर दोनों संभालने पड़ेंगे। ऑफिस में छोटी बात को बड़ा मत बनने दो। पैसों में ध्यान रखो, खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में टाइम देना पड़ेगा। थकान हो सकती है।

मकर राशि- आज फोकस अच्छा रहेगा। जो सोचोगे, उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। काम में रिजल्ट मिलेगा। पैसों में सुधार रहेगा। कोई पुराना काम फायदा दे सकता है। रिश्तों में खुलकर बात करें। सेहत ठीक है।

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कुंभ राशि- आज मन थोड़ा बाहर जाने का करेगा। काम से ब्रेक लेने का मन होगा, लेकिन जिम्मेदारी भी निभानी है। पैसों में संतुलन रखें। कोई नया आइडिया आ सकता है। रिलेशन हल्के रहेंगे। ज्यादा थकान से बचें।

मीन राशि- आज जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। काम आपके ऊपर आएगा, लेकिन आप सबकुछ अच्छे से संभाल लेंगे। जल्दीबाजी न करें। पैसों में सावधानी रखें। घर का माहौल ठीक रहेगा। थकान महसूस हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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