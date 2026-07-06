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Kal Ka Rashifal, राशिफल 7 जुलाई: इन 5 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 07 July 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 7 जुलाई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal, राशिफल 7 जुलाई: इन 5 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

Kal Ka Rashifal 7 July 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, राशिफल 7 जुलाई: 7 जुलाई के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से डर, रोग, कष्ट, दुख आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 7 जुलाई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 07 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

इन 5 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

मेष

मजबूत भावनाएं आपको यह देखने में मदद करती हैं कि क्या मायने रखता है। शांत फोकस क्लियर ऑप्शन लाता है। आज बदलावों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण रिश्तों की रक्षा करने के लिए सावधानी से लॉजिक का उपयोग करें। जल्दी मिलने वाले ऑफर से सावधान रहें।

वृषभ

आज के दिन प्रोजेक्ट्स को देखभाल के साथ आगे बढ़ाए। आज के दिन अपनी रूटीन को हल्का रखें। आज आप स्टेबल और फोकस्ड महसूस करेंगे। कामों को शांति से पूरा करेंगे, लक्ष्यों की ओर धीरे-धीरे लेकिन पक्का आगे बढ़ेंगे।

मिथुन

आपके सावधानी भरे कदम क्रिएटिव कामों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्त आपको सपोर्ट देंगे। नए विचारों को नोट करें और शांत पलों का इस्तेमाल करके क्लियर, व आसान तरीके से अगले कदमों की योजना बनाएं।

कर्क

आज शांत संकेतों पर भरोसा करें और दयालुता दिखाएं। जब आप रुककर बारीकियों को ध्यान से देखेंगे, तो आपके क्रिएटिव विचार सामने आएंगे। आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें और दयालुता से काम करें। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं।

सिंह

कोई बड़ी मेडिकल समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। आज छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आज के दिन आपकी फीलिंग्स आपको आसान, मददगार डिसीजन लेने में आपका मार्गदर्शन करेंगी।

कन्या

एक बिजी ऑफिस शेड्यूल और मजबूत फाइनेंशियल बेस के साथ एक शानदार लव लाइफ जिएं। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं मुश्किल समय ला सकती हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला

इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज धन संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आपका प्रेमी आपकी कमिटमेंट को मंजूर करेगा, जबकि आपको प्रोडक्टिविटी से जुड़े पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे।

वृश्चिक

रिश्ते में भावनाओं को जाहिर करने के लिए अच्छे पलों की तलाश करें। प्रोफेशनल तौर पर सफलता मिलेगी, और आर्थिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा।

धनु

आज के दिन ऑफिस में जरूरी कामों में सीनियर्स की प्रोफेशनल सलाह को महत्व दें। आपके फाइनेंस और सेहत दोनों में दिक्कतें आ सकती हैं। अपने प्रेमी पर प्यार बरसाते रहें और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखें।

मकर

आपकी लव लाइफ बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को लगन से संभालें। आज आपकी दौलत और सेहत दोनों ही मुश्किल समय ला सकती हैं। आज के दिन अपने रिलेशनशिप की समस्याओं को सुलझाएं।

कुंभ

अपनी पर्सनल लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको अपने करियर में खुद को साबित करने के कई मौके मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

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मीन

आज रिश्ते को प्रोडक्टिव बनाए रखें और टाइट डेडलाइन वाले कामों को भी पूरा करके ऑफिशियल लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचें। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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