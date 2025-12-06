Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 7 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 7 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 7 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 7 December 2025, राशिफल 7 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 7 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 7 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- आज आपके लिए ऊर्जा और गति का दिन है। जिन कामों को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, उनमें अब सुधार दिखेगा। कार्यस्थल पर आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपके सुझावों को भी महत्व देंगे। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्च थोड़ा बढ़ेगा लेकिन जरूरी कामों पर ही होगा। घर-परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और किसी सदस्य से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा।

वृषभ राशि- आज घर-परिवार में शांति और जुड़ाव महसूस होगा। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। काम में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। अनावश्यक खर्च से बचना सही रहेगा। किसी दोस्त के साथ बातचीत से मन हल्का होगा। दिन का आखिरी हिस्सा आपको मानसिक शांति देगा और किसी जरूरी फैसले में क्लैरिटी आएगी।

मिथुन राशि- दिन भागदौड़ वाला है लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी यात्रा या मीटिंग का योग बन सकता है, जिससे काम के नए मौके मिल सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बनेंगे और उनमें से कोई व्यक्ति आगे चलकर बड़ा सहयोगी बन सकता है। काम में थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन आप सभी चीजें संभाल लेंगे। रिश्तों में संवाद साफ रखें। छोटी गलतफहमी बात को बड़ा कर सकती है।

कर्क राशि- आज आपका मन पहले से ज्यादा भावुक रहेगा। किसी बात को लेकर दिल में हल्की बेचैनी हो सकती है लेकिन परिवार आपको संभालेगा। काम में थोड़ा धीमापन रहेगा लेकिन जरूरी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार या करीबी की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत में हल्की कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम भी जरूरी है।

सिंह राशि- आज काम में आपकी मेहनत और क्षमता दोनों चमकेंगी। बॉस या वरिष्ठ आपकी तारीफ कर सकते हैं। किसी नए मौके की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि, ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से थकान हो सकती है। सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रिश्तों में आज मधुरता बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई रुका हुआ काम आज आगे बढ़ सकता है।

कन्या राशि- आज करियर में प्रगति दिखेगी। आपकी मेहनत से लोग प्रभावित होंगे और कोई नया अवसर हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। रिश्तों में समय देना जरूरी है। आज पार्टनर या परिवार आपकी उपस्थिति चाहता है। सेहत सामान्य रहेगी, बस आराम भी करते रहें। आज भविष्य की कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है।

तुला राशि- आपके लिए आज का दिन भागदौड़ भरा लेकिन फायदेमंद रहेगा। कामों की लिस्ट लंबी रहेगी पर आप सब कुछ समय पर पूरा कर लेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, जिससे राहत महसूस होगी। किसी नए काम या प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे। रिश्तों में स्पष्टता रखें। अनकही बातें गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज का दिन प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने के लिए बेहतर है। कोई बड़ा फैसला आप आज ले सकते हैं और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में रहेंगी। किसी पुराने अटके काम में प्रगति हो सकती है। रिश्तों में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत ठीक रहेगी। आपकी इंट्यूशन आज मजबूत रहेगी। इसे नजरअंदाज न करें।

धनु राशि- आज वित्तीय मामले थोड़े उलझ सकते हैं इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है लेकिन इसका समाधान भी जल्दी मिल जाएगा। रिश्तों में सुधार होगा और पार्टनर आपकी बात समझने के मूड में रहेगा। काम के क्षेत्र में कोई नया विचार या अवसर सामने आ सकता है, जो भविष्य में बड़ा फायदा देगा। दिन के अंत में मानसिक शांति मिलेगी।

मकर राशि- आज आपका आत्मविश्वास पहले से मजबूत रहेगा और आप बड़े फैसले भी ले पाएंगे। काम में तेजी होगी और नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। किसी पुराने दोस्त से बातचीत आपके दिन में खुशी जोड़ सकती है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आपकी ऊर्जा अच्छी है इसलिए दिन के ज्यादातर काम आसानी से हो जाएंगे। किसी नई शुरुआत का मन भी बन सकता है।

कुंभ राशि- खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है इसलिए पैसे का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मन सोच-विचार में उलझा रहेगा और कुछ पुरानी बातों या यादों का असर दिन भर बना रह सकता है। काम में सामान्य गति रहेगी- न बहुत तेज, न बहुत धीमी। परिवार से जुड़ा कोई छोटा लेकिन जरूरी काम पूरा होगा। किसी करीबी से बात करके मन हल्का महसूस होगा।

मीन राशि- आज कार्यस्थल पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। किसी मुश्किल काम का समाधान मिल जाएगा और तनाव कम होगा। घर के किसी सदस्य से खुशी या सरप्राइज मिल सकता है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और बातचीत में खुलापन रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी और दिन का अंत सकारात्मक महसूस कराएगा।