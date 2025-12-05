Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 6 December 2025: Tomorrow Horoscope Bhavishyafal and Future Predictions
Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 6 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 6 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 6 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 6 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 05, 2025 02:04 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Horoscope 6 December 2025, राशिफल 6 दिसंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 6 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 6 दिसंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- आज का दिन आपके पक्ष में काम करता दिखाई देगा। जिन कामों को लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का सही मौका मिल सकता है। ऑफिस या बिजनेस में आपकी राय को महत्व मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से बातचीत मन हल्का करेगी। छोटी यात्रा भी संभव है, जो उपयोगी साबित होगी।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और किसी रुके हुए पैसे या काम की खबर मिलेगी। परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। अगर किसी योजना पर काम शुरू करना चाहते थे, तो उसका पहला कदम आज उठाना फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार होगा। आप जैसे सोचेंगे, वैसे ही बोल पाएंगे और यही बात आपको आगे बढ़ाएगी। किसी मीटिंग, बातचीत या प्रस्तुति में आपकी बात प्रभाव छोड़ सकती है। नए संपर्क बनेंगे और व्यक्तिगत जीवन में भी खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शांत लेकिन प्रभावी रहेगा। घर-परिवार से जुड़ी कोई बात सुलझ सकती है। कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी। किसी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें। आपके धैर्य का फायदा अगले कुछ दिनों में साफ दिखेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसे पूरा करने की क्षमता आप में आज विशेष रूप से दिखाई देगी। टीमवर्क के लिहाज से भी माहौल अच्छा रहेगा। बस खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करते चलें।अनावश्यक चीजों पर पैसा जाने का संकेत है।

ये भी पढ़ें:2026 में सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा शनि का प्रभाव? यहां पढ़ें अपनी राशि का हाल

कन्या राशि- कन्या राशि के लोग आज अपनी व्यवस्थित सोच की वजह से फायदा पाएंगे। कोई मुश्किल काम भी आसान लग सकता है। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। किसी पुराने प्लान को दोबारा शुरू करने का मन बनेगा। ऑफिस में आपका अनुशासन दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए आज रिश्तों और बातचीत का दिन है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ लंबी बात हो सकती है, जो हालात को बेहतर दिशा देगी। कामकाज में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। संतुलित रवैया अपनाएंगे तो दिन काफी सहज रहेगा। विवादों को बढ़ाने की बजाय शांत होकर हल ढूंढना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए आज भावनाओं और विवेक का सही मिश्रण काम करेगा। किसी पुराने अटके हुए मामले में प्रगति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। किसी नई दिशा या नए अवसर का संकेत भी मिलता है। बस उसे पहचानने की जरूरत है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए आज का दिन हल्का-फुल्का लेकिन उपयोगी रहेगा। नए लोगों से मुलाकात या ऑनलाइन कनेक्शन काम आ सकता है। सीखने और जानकारी जुटाने की इच्छा बढ़ेगी। निजी जीवन में कोई छोटी-सी खुशी मिल सकती है, जिससे मूड बेहतर रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन व्यावहारिक फैसलों का है। कामकाज में स्थिरता रहेगी और जिम्मेदारियां ठीक से निभेंगी। किसी सीनियर की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है। पैसे के मामले में संभलकर चलें। कोई जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए आज नए विचार उभरेंगे। दिमाग तेज चलेगा और किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या प्लान में सफलता मिल सकती है। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बातचीत से अच्छा माहौल बनेगा। व्यक्तिगत रिश्तों में सहजता और समझ बढ़ेगी।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए आज थोड़ा भावुक लेकिन सकारात्मक दिन रहेगा। रचनात्मक कामों में मन लगेगा और आप अपनी बात आसानी से रख पाएंगे। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। निजी जीवन में मानसिक हल्कापन महसूस होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
kal ka rashifal Horoscope Tomorrow Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने