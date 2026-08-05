Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rashifal, राशिफल 6 अगस्त: कल इन 5 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 6 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 06 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal 6 August 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow zodiacs Future predictions
कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 6 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 6 अगस्त: 6 अगस्त के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को श्री नारायण की पूजा करने से धन और सुख बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 06 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 06 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

Rashifal, राशिफल 6 अगस्त: कल इन 5 राशियों की लाइफ में खूब मचेगी हलचल

मेष

आज आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी और दूसरे इसे महसूस करेंगे। प्रगति करने के लिए आसान योजनाएं बनाएं। अपने विचार प्रेम से शेयर करें। मदद भी स्वीकार करें। नए कार्य धैर्य की परीक्षा लेंगे लेकिन सावधानी के साथ किए गए कार्य फल देंगे।

वृषभ

आज पहले छोटे कामों को निपटाएं और जो शुरू करें उसे पूरा करें। क्लियर लिस्ट और छोटी दिनचर्या व्यस्त दिनों को शांत करेगी। मुश्किल पड़ने में मदद मांगें। हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखें।

मिथुन

आज मुस्कुराते रहें और जिम्मेदारियों के साथ-साथ आनंद भी बनाए रखें। आपके क्लियर फैसले सुखद परिणाम और आनंद ला सकते हैं। सिनीयर्स का धन्यवाद करें। सावधानी के साथ उठाए गए कदम का फल मिलेगा।

कर्क

कर्क राशि आज अच्छी तरह आराम करें। सादा शाकाहारी भोजन करें। धैर्य रखें और विचारों को परिणामों में बदलने के लिए मेहनत करते रहें। छोटी बारीकियों पर ध्यान दें, योजनाएं को मैनेज करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और स्टेबल रहें।

सिंह

आज का दिन छोटी-छोटी सफलताओं से भरा रहेगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सामाजिक अवसरों को ओपन रखें। अपने विकल्पों को क्लियर रखें। शांति के साथ धैर्य से निरंतर प्रगति होती रहेगी।

कन्या

आज के दिन बातचीत से भ्रम दूर होगा। अगर योजनाओं में बदलाव होता है, तो शांति से चीजों को मैनेज करें। परिवार और आपके दोस्त फुल सपोर्ट प्रदान करेंगे। अपनी एनर्जी का बुद्धिमानी से उपयोग करें, डिसप्लिन में रहें। जल्द ही प्रगति निश्चित है।

तुला

तुला राशि वालों को क्लियर सोच और मधुर शब्दों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नए विचारों को व्यावहारिक रूप से लागू करें। सामाजिक पल सीखने का अवसर दे सकते हैं और सोच-समझकर डिसीजन लें।

वृश्चिक

आज वृश्चिक राशि वालों को सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ने, हेल्दी आदतें बनाने और प्रतिदिन छोटी-छोटी सफलताओं का आनंद लेने की सलाह दी जाती है। रिश्ते, धन और काम में शांति व दृढ़ता से सफलता मिलती है।

धनु

आज परिवार की बात सुनने से सुकून मिलेगा। कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें। अच्छी तरह आराम करें, सीमित बजट बनाए रखें। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। चल रहे कार्यों को पूरा करें।

ये भी पढ़ें:कल से तुला समेत 5 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, बुध गोचर देगा बंपर प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:सावन में मंगल गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

मकर

मकर राशि आज विचारों को मैनेज करने के लिए छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें विश्वसनीय दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटी-छोटी बातचीत से उपयोगी अवसर खुल सकते हैं। जल्दबाजी में बदलाव करने से बचें।

कुंभ

कुंभ राशि के जातक धैर्य और स्मार्ट योजना बनाने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आसान कार्यों को पूरा करें और नियमित दिनचर्या बनाएं। आज के दिन लिए गए छोटे-छोटे फाइनेंशियल डिसीजन भविष्य में मददगार साबित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त को कुंभ राशि वाले रखें 3 बातों का ध्यान, रहेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव
ये भी पढ़ें:रुद्राक्ष कैसे पहनें, जानें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र, लाभ और नियम

मीन

मीन राशि वालों को आज का दिन स्पीड और प्रॉफिट दे सकता है। अपने आसान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जो शुरू किया है उसे पूरा करें। आज प्रत्येक छोटी सफलता का जश्न मनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:घर पर बुरी नजर का साया? इन 5 में से करें सिर्फ 1 उपाय
ये भी पढ़ें:घर, दुकान या ऑफिस, धन कमाने के लिए करें ये 1 उपाय
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
kal ka rashifal Rashifal Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने