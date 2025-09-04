kal ka Rashifal 5 September 2025 Tomorrow Horoscope aries to pisces Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions Rashifal: 5 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़kal ka Rashifal 5 September 2025 Tomorrow Horoscope aries to pisces Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions

Rashifal: 5 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 5 September 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 5 सितंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:07 PM
Rashifal: 5 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope 5 September 2025, राशिफल 5 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 5 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें शुक्रव का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज का दिन आपकी सेहत के लिए अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लाभ की संभावना है। नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में सुधार होगा।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। व्यावसायिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

मिथुन राशि- लव लाइफ के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। शाम तक कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। करियर में आज मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

कर्क राशि- सिंगल लोगों की खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शाम का समय रोमांस के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपके जीवन में नई एनर्जी का संचार होगा। कलीग के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज धन के लेनदेन में सावधानी बरतें।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक मामलों के सुलझने से मन प्रसन्न रहेगा। फिर भी धैर्य से काम लें। ऑफिस में सीनियर्स के साथ बातचीत में संतुलित रहें। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे।

कन्या राशि- आज आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। लेकिन जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी बढ़ सकती है। खर्च की अधिकता होने से कर्ज की स्थिति आ सकती है।

तुला राशि- आज पारिवारिक समस्याओं का हल मिलेगा। करियर में उन्नति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

वृश्चिक राशि- आज आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। किसी फ्रेंड्स की मदद से कारोबार में वृद्धि होगी। धन लाभ में वृद्धि होगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी संभव है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। हालांकि माता-पिता की सेहत पर नजर रखें। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मकर राशि- आज आप आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। खर्च की अधिकता के कारण मन परेशान रहेगा। बेकार के वाद-विवाद व क्रोध से बचें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ में भी वृद्धि होगी।

कुंभ राशि- आज आपकी शारीरिक व मानसिक सेहत अच्छी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। घर के रेनोवेशन में खर्च कर सकते हैं। धन का आगमन होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में तरक्की मिल सकती है।

मीन राशि- आज पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय के साधन भी बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लेकिन यात्रा से लाभ के मार्ग बनेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

