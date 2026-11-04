राशिफल 5 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन शुभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 5 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन शुभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 5 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 05 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 05 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 5 नवंबर का राशिफल: 5 नवंबर के दिन गुरुवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से धन- धान्य बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 5 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 5 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन शुभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
मेष राशि आज कई स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करें। मेडिटेशन करने से आपको अच्छा महसूस होगा। अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए।
वृषभ राशि
बिजनेस कर रहे हैं लोगों को पार्टनरशिप को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। जंक फूड्स का सेवन ज्यादा न करें। आज वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। आपकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है।
मिथुन राशि
काम के दौरान समय-समय पर ब्रेक लेते रहें। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है। किसी इवेंट की वजह से आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि
आज के दिन कर्क राशि वाले जातकों को अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तनाव का शिकार हो सकते हैं। आज आपको अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है।
सिंह राशि
सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन शानदार रहने वाला है। धीरे-धीरे ऑफिस का माहौल आपके लिए पॉजिटिव होता जाएगा। पार्टनर के साथ चल रही प्रॉब्लम्स पर कम करें। सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।
कन्या राशि
आज का दिन कन्या राशि वालों को कई ऐसे मौके दे सकता है, जो पर्सनल ग्रोथ में मदद करेंगे। पॉजिटिव सोच लव लाइफ, करियर, धन और सेहत में बदलावों को अपनाने में मदद करेगी।
तुला राशि
तुला राशि वाले आज लव के मामले में आज अपने गुस्से पर काबू रखें। कुछ जातक करियर की पॉलिटिक्स का शिकार भी बन सकते हैं। बेवजह के वाद विवाद में फंसने से बचें। जीवन में संतुलन जरूरी है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ माना जा रहा है। जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला न लें। अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। लव लाइफ नॉर्मल रहने वाली है। हाइड्रेटेड रहें।
धनु राशि
आज का धनु राशि के जातकों का दिन काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ जातकों का प्रमोशन भी हो सकता है। हेल्दी फूड्स का सेवन करें। पॉजिटिव सोच बनाए रखें।
मकर राशि
आज मकर राशि वाले जातकों का दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। अपने काम पर फोकस बनाए रखें। पैसों के मामले में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपके खर्च बढ़ सकते हैं।
कुंभ राशि
आज खुश रहें। कुंभ राशि वाले जातकों आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना संभव है। धन के मामले में दिन आपका अच्छा रहेगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें।
मीन राशि
आज मीन राशि वाले जातकों का दिन नॉर्मल रहने वाला है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा न लें। बिजनेस करने वाले जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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