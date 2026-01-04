Rashifal: 5 जनवरी के दिन इन 6 राशियों को मिलेगी खुशखबर, ये राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 5 January 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 5 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope 5 January 2026, राशिफल: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 5 जनवरी 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष राशि- इस समय आपके अंदर काम करने की अच्छी ऊर्जा रहेगी। जो काम लंबे समय से टलते आ रहे थे, उन्हें निपटाने का मन बनेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। हालांकि कभी-कभी जल्दबाज़ी या गुस्सा नुकसान करा सकता है, इसलिए थोड़ा ठहरकर सोचना जरूरी है। घर के मामलों में आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन सबको साथ लेकर चलना बेहतर रहेगा। पैसों में धीरे-धीरे सुधार होगा और सेहत भी सामान्य रहेगी, बस नींद और खान-पान का ध्यान रखें।

वृषभ राशि- आप इस समय शांति और स्थिरता चाहेंगे। बेवजह की भागदौड़ या झंझट से दूर रहना ही आपको सुकून देगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। काम में चीजें धीरे चलेंगी, लेकिन सही दिशा में जाएंगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें, फालतू खर्च से बचें। रिश्तों में अगर थोड़ा झुककर बात करेंगे तो माहौल और बेहतर हो जाएगा। सेहत ठीक रहेगी, बस आलस्य हावी न होने दें।

मिथुन राशि- इस समय आपका दिमाग काफी तेज चलेगा। नई बातें सीखने, लोगों से मिलने और बातचीत करने का मन रहेगा। दोस्तों या पुराने संपर्कों से कोई अच्छा मौका मिल सकता है। काम में आइडिया अच्छे आएंगे, बस ध्यान रखें कि एक साथ बहुत कुछ न पकड़ लें। रिश्तों में बातों से गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए साफ़ बोलना ज़रूरी है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और सेहत भी सामान्य, बस मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें।

कर्क राशि- आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रहेंगे। छोटी-छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं, इसलिए खुद को संभालकर रखें। परिवार और घर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। काम में धीरे-धीरे लेकिन पक्की प्रगति होगी। पैसों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस खर्च पर नजर रखें। सेहत में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें।

सिंह राशि- इस समय आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। कामकाज में पहचान और तारीफ मिल सकती है। बस ध्यान रखें कि आत्मविश्वास अहंकार में न बदले। रिश्तों में थोड़ा प्यार और अपनापन दिखाएंगे तो संबंध और मजबूत होंगे। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और सेहत भी अच्छी, बस ज्यादा तनाव न लें।

कन्या राशि- जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल भी अच्छे से लेंगे। मेहनत का फल मिलने लगेगा, भले थोड़ा समय लगे। काम में स्थिरता रहेगी और भरोसा बढ़ेगा। घर और काम दोनों जगह संतुलन बनाकर चलना ज़रूरी है। पैसों में स्थिति मजबूत रहेगी और सेहत सामान्य, बस खुद को ज्यादा थकाएं नहीं।

तुला राशि- आप इस समय प्रैक्टिकल रहेंगे और चीज़ों को सही तरीके से संभालना चाहेंगे। अटके हुए काम निपटाने के लिए यह अच्छा समय है। काम में आपकी मेहनत और समझदारी साफ़ दिखेगी। पैसों में धीरे-धीरे सुधार होगा और खर्चों पर कंट्रोल रहेगा। रिश्तों में छोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोचने से बचें। सेहत के मामले में खुद पर ज्यादा दबाव न डालें और आराम के लिए भी समय निकालें।

वृश्चिक राशि- आप अलग सोच रखेंगे और अपने तरीके से काम करना चाहेंगे। नए आइडिया और नई योजनाएं दिमाग में आएंगी। दोस्तों या नेटवर्क से फायदा हो सकता है। बस जिद या टकराव से बचें। पैसों में स्थिति ठीक रहेगी। सेहत के लिए नींद और आराम पर ध्यान देना जरूरी है।

धनु राशि- आप संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी-कभी मन थोड़ा उलझ सकता है। रिश्तों में साफ और खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा। काम में धैर्य रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। पैसों में स्थिति सामान्य रहेगी, न बहुत फायदा न बहुत नुकसान। सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या ठीक रखें।

मकर राशि- आपके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कोई पुराना मुद्दा या उलझन सुलझ सकती है। काम में फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन भावनाओं पर कंट्रोल रखना जरूरी है। भरोसेमंद लोगों के साथ ही अपनी बातें साझा करें। पैसों के मामले में संभलकर चलें। सेहत में सुधार के संकेत हैं, बस तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

कुंभ राशि- मन थोड़ा खुला-खुला रहेगा और कुछ नया करने की इच्छा होगी। यात्रा या किसी नई योजना की शुरुआत हो सकती है। काम में सीखने को मिलेगा और आगे के रास्ते साफ होते दिखेंगे। पैसों में धीरे-धीरे सुधार होगा। सेहत के मामले में खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है।

मीन राशि- आप भावनात्मक और कल्पनाशील रहेंगे। किसी अपने की बात दिल को छू सकती है। काम में शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन बाद में सुधार आएगा। खुद पर भरोसा रखें और बेवजह की चिंता छोड़ें। पैसों में संतुलन बना रहेगा। ध्यान, शांति और थोड़ा अकेला समय आपको मानसिक सुकून देगा।