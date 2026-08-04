Rashifal, राशिफल 5 अगस्त: कल इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 5 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 05 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 5 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 5 अगस्त: 5 अगस्त के दिन बुधवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 05 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 05 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 5 अगस्त: कल इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
मेष
अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने साथी के साथ शांत, अच्छा समय बिताना आपके बॉन्ड को गहरा करेगा। वर्क लाइफ स्टेबल व पॉजिटिव रहने वाली है। अपनी खर्च करने की आदतों पर गौर करने और बचत लक्ष्य निर्धारित करने का ये एक बढ़िया समय है।
वृषभ
आज करियर को मजबूत कर सकते हैं और छोटी-छोटी जीत से मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। संतुलित मानसिकता रखें और खुद पर भरोसा रखें। क्लियर इरादे और अपनी भावनाओं का सम्मान करें।
मिथुन
आज विचारों को साझा करने और हल्के-फुल्के कार्यों की योजना बनाने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। आप मौज-मस्ती और काम को आसानी से कर सकते हैं। छोटी-छोटी बातें मन को खुश करती हैं।
कर्क
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन धन के बारे में क्लियर दृष्टिकोण लेकर आया है। आप आज के अवसरों को आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज अपने शरीर के संकेतों को पहचानें।
सिंह
आज ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह चुनने से पहले सोचें। अच्छे शब्द आपके मूड को खुश कर देते हैं। आपका दिमाग आपको काम पूरा करने में मदद करता है। आसान योजनाएं शांति लाती हैं।
कन्या
आज शांत रवैया आपको विचारों को आसानी से साझा करने और पूरे दिन तनाव कम रखने में मदद करेगा। आप कुछ नया करने, उत्साहित लोगों से जुड़ने या अपने विचार साझा करने के लिए उत्साहित महसूस कर सकते हैं।
तुला
आज योजना बनाने की बहुत जरूरत महसूस होगी। आप धैर्य और व्यवस्थित रहकर छोटी-छोटी चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। काम पर आपका ध्यान आपको प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेगा।
वृश्चिक
चाहे काम खत्म करना हो या नया शुरू करना हो, आपका दृष्टिकोण हर चीज को सही रूप से चलाने में मदद करता है। खुद पर भरोसा करें और अपने आस-पास की शांतिपूर्ण ऊर्जा का आनंद लें।
धनु
धनु राशि के जातक आज के दिन का आनंद लेंगे। आप लंबित मुद्दों का समाधान पा सकते हैं। दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं।
मकर
आज दिन की शुरुआत उत्साह, सीखने, हंसने और नए अनुभवों का आनंद लेने के साथ होगी। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन खुशी और खोज की भावना लेकर आया है। अपने आस-पास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे।
कुम्भ
आज आपका संतुलित दृष्टिकोण तनावपूर्ण सिचुएशन में शांति ला सकता है। खुला दिमाग रखें। कुम्भ राशि वालों में एनर्जी का एक उछाल देखने को मिलेगा, जो आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। आप छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं।
मीन
आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी, जिससे आपको सिचूऐशन को क्लियर रूप से देखने में मदद मिलती है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होते हैं क्योंकि आप अधिक धैर्यवान और समझदार हो रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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