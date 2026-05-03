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Kal Ka Rashifal: 4 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

May 03, 2026 03:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Tomorrow 4 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 4 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Kal Ka Rashifal: 4 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 4 May 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, कल का राशिफल : 4 मई के दिन सोमवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सुख-शांति बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 4 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 4 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

4 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

मेष

4 मई के दिन ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आर्थिक रूप से आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। आपके प्रेम संबंध में परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहें। गलत व्यवहार को अपने रिश्ते में न आने दें।

वृषभ

4 मई के दिन प्यार में ईमानदार रहें और इससे आपके रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रोमांटिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी और आप धन के मामले में भी अच्छे मौके प्राप्त करेंगे।

मिथुन

4 मई के दिन आप प्रपोज कर सकते हैं या कोई प्रपोजल प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर छोटी-मोटी चुनौतियां आएंगी लेकिन उनसे कुशलता से निपटने में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक सफलता मिलेगी।

कर्क

4 मई के दिन एक रोमांटिक मोमेंट बिताएं, जहां आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें और सुनिश्चित करें कि आपको प्रत्येक प्रोफेशनल काम में सफलता मिले। आर्थिक स्थिरता भी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है।

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सिंह

4 मई के दिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या सकती है। कोई रिश्तेदार या भाई-बहन आर्थिक मदद की मांग भी कर सकता है और आप उसे मदद दे सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल आज नौकरी के सिलसिले में बहुत यात्रा करेंगे। रोमांस पर फोकस करें।

कन्या

4 मई के दिन अपनी रोमांटिक लाइफ का ख्याल रखें। प्रोफेशनल रहें और आपको आगे बढ़ने के अवसर दिखाई देंगे। वित्तीय स्टेबिलिटी के बावजूद आपको भविष्य के लिए पैसा बचाने की जरूरत है।

तुला

4 मई के दिन कुछ भाग्यशाली जातकों को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई नई एक्टिविटी ट्राई करें।

वृश्चिक

4 मई के दिन आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दिन है। जीवन के हर पहलू में, प्यार से लेकर काम तक, स्वास्थ्य से लेकर वित्त तक, अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। अवसरों का लाभ उठाएं।

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धनु

4 मई के दिन वित्तीय समृद्धि रहेगी। आपको फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम बिजनेस से एक्स्ट्रा इंकम मिल सकती है। प्रेम जीवन में आज कोई बड़ी अड़चन परेशानी का कारण नहीं बनेगी। यह सप्ताह निवेश के लिए अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मकर

4 मई के दिन वित्तीय समृद्धि रहेगी क्योंकि आप कई स्रोतों से धन का अच्छा प्रवाह देखेंगे। बेहतर करियर ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेशनल अवसरों का उपयोग करें। प्यार के मामले में आप अच्छे हैं।

कुंभ

4 मई के दिन आपके इनोवेटिव आइडियाज अच्छे भाग्य को आकर्षित करेंगे। कार्यस्थल पर विवादों से बचने के लिए सावधान रहें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। ऑयली फूड और बाहर का खाना खाने से बचें।

मीन

4 मई के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस में आर्थिक मामलों को संभालने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। विवाहित मीन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है कि वे ऐसी किसी भी चीज में शामिल न हों, जो उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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