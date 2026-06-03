कल का राशिफल 4 जून 2026: तुला समेत कई राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें कैसा बीतेगा आपका दिन?

Kal ka Rashifal 4 June 2026, Horoscope Tomorrow Prediction: 4 जून 2026, गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए खुशियां ला रहा है, जबकि कुछ राशि वालों की परेशानी बढ़ सकती है। जानें आपके लिए कैसा रहेगा 4 जून का दिन।

Kal Ka Rashifal 4 June 2026 Aries to Pisces Horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव होता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल में होने वाला परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 जून 2026 को गुरुवार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने और व्रत करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में धन-संपदा भी आती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 4 जून का दिन कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा, तो कुछ राशि वालों की टेंशन बढ़ सकती है। आइए जानते हैं, 4 जून 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सतर्क।

4 जून 2026, गुरुवार को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। इस समय आपके रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़़ सकता है। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातक परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। अपनों का साथ मिलेगा। करीबी मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। सेहत पर नजर रखना जरूरी है।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार में तरक्की मिल सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। सेहत पहले से बेहतर होगी। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने में सफल रहेंगे।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को आज करियर से जुड़े नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। घर में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। रिश्तों में ताजगी आएगी। अविवाहित जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आय और व्यय के बीच बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। अपने रिश्तों पर फोकस रखना जरूरी है। आज धन का आगमन होगा, तो खर्च की अधिकता मन को परेशान भी कर सकती है। करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को आज अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। संबंधों में मधुरता आएगी। धर्म-कर्म में मन लगेगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। मनचाही यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे।

तुला राशि- तुला राशि के लिए आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है। आज अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। विवाहित जातकों को पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। व्यापार में नई साझेदारी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, हालांकि निवेश में सावधानी बरतना जरूरी है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसे आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। धन को लेकर सावधानी बरतें। निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे। नए संबंध विकसित हो सकते हैं। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन के कई पहलुओं में परेशानी ला सकता है। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में नुकसान के संकेत हैं, इसलिए धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाएगा। परिवार से जुड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। आज कार्यस्थल पर अपने विचारों को जाहिर करने में संकोच न करें, सीनियर्स प्रभावित हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लिए आज का दिन चुनौतियां ला सकता है। धन की स्थिति अस्थिर रह सकती है। जीवनसाथी के साथ अनबन होने के कारण मन विचलित हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आय के नए-नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च की अधिकता हो सकती है। हालांकि खर्च शुभ कार्यों में ही होगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संबंधों में खुशियां आएंगी। किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें।