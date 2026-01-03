Hindustan Hindi News
4 जनवरी का दिन इन 5 राशियों के लिए रहेगा खास, शाम तक होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 4 January 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 4 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Jan 03, 2026 02:26 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 4 January 2026, राशिफल: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 4 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 4 जनवरी 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- आज आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, लेकिन जरूरी है कि आप उसे सही दिशा में लगाएं। एक साथ बहुत कुछ करने से बेहतर है कि कोई एक जरूरी काम चुनें और उसे पूरा करें। ऑफिस या घर में बातचीत से कई अटकी बातें सुलझ सकती हैं। गुस्से में बोले गए शब्द नुकसान कर सकते हैं, इसलिए शांत रहना आपके फायदे में रहेगा। शाम के समय परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा।

वृषभ राशि- आज का दिन भले ही थोड़ा धीमा लगे, लेकिन भरोसेमंद रहेगा। पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। घर के काम हों या रिश्ते, सब कुछ आराम से निपटेगा। किसी अपने से खुलकर बात करने से अंदर का तनाव कम होगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस थकान लगे तो खुद को आराम दें। रात को नींद अच्छी आएगी।

मिथुन राशि- आज दिमाग काफी एक्टिव रहेगा और बात करने का मन ज्यादा करेगा। दोस्तों या सहकर्मियों से बातचीत में कोई अच्छा आइडिया मिल सकता है। काम में बार-बार दिशा बदलने से बचें। प्रेम और रिश्तों में साफ और सीधी बात रखें, इससे गलतफहमी नहीं होगी। शाम तक अपने काम को लेकर संतोष महसूस करेंगे।

कर्क राशि- आज मन शांत और संतुलित रहेगा। परिवार के साथ जुड़ाव महसूस होगा और घर का माहौल अच्छा रहेगा। कामकाज की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन दिशा सही रहेगी। पैसों में फालतू खर्च से बचें। भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें, तभी दिन सुकून देगा।

सिंह राशि- आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आपकी बात को महत्व भी मिलेगा। ऑफिस में आपकी राय सुनी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास अहंकार में न बदले। रिश्तों में थोड़ा झुकना और सामने वाले को समझना जरूरी रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, बस ज्यादा भागदौड़ से बचें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वाले 2026 में इन बातों का रखें खास ख्याल, शनि की रहेगी नजर

कन्या राशि- आज जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑफिस और घर दोनों जगह संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें, थोड़ा आराम भी जरूरी है। रात तक संतोष और स्थिरता महसूस होगी।

तुला राशि- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में सक्षम रहेंगे। काम में ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही परेशानी बन सकती है। रिश्तों में साफ-साफ बातचीत करें, मन में बात दबाकर न रखें। शाम के समय राहत और सुकून महसूस होगा।

वृश्चिक राशि- आज सोचने और समझने का दिन है। पैसों और रिश्तों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। काम में धीरे-धीरे लेकिन पक्के कदम उठाएं। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है, जो मन को अच्छा लगेगी। दिन सीख देने वाला रहेगा।

धनु राशि- आज संतुलन बनाकर चलने का दिन है। काम और निजी जीवन दोनों में तालमेल जरूरी रहेगा। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा। दिन के अंत में मन हल्का और खुश रहेगा।

ये भी पढ़ें:मकर राशि में शुक्र और सूर्य के प्रवेश से इन राशियों का होगा भाग्योदय

मकर राशि- आज भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। किसी बात को लेकर मन में उलझन हो सकती है, लेकिन गुस्से या जिद से बचें। काम में धैर्य रखें, मेहनत का फल मिलेगा। किसी अपने से दिल की बात साझा करने से राहत मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशि- आज मन खुला और पॉजिटिव रहेगा। नए लोगों से मिलना या कहीं जाना फायदेमंद हो सकता है। काम में नए मौके या नई जानकारी मिल सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। कुल मिलाकर दिन उत्साह से भरा रहेगा।

मीन राशि- आज भावनात्मक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। रचनात्मक कामों में मन लगेगा और किसी अपने से जुड़ाव बढ़ेगा। खर्च सोच-समझकर करें। शाम तक मन प्रसन्न रहेगा और अंदर से संतोष महसूस होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

