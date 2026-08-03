Rashifal, राशिफल 4 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद ही आनंद
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 4 August 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 04 अगस्त 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 4 August 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 4 अगस्त: 4 अगस्त के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से डर, भय, रोग, आदि से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 04 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 04 अगस्त को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
Rashifal, राशिफल 4 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद ही आनंद
मेष
आज आपका फोकस तेज होगा। फीलिंग्स शांत होंगी, और फैसलों से छोटी-छोटी जीत मिलेंगी। शांत फैसले पर भरोसा करें। करीबी दोस्तों की बात सुनें, और दयालु स्वभाव से काम करें। फाइनेंशियल मामले हिम्मत देने वाले दिख रहे हैं।
वृषभ
आज आपका दिल और आपकी कल्पना आपको गाइड करेगी। छोटे-छोटे आर्ट प्रोजेक्ट आजमाएं या एक प्यारा सा नोट लिखें। जब आप सुनते हैं तो दोस्ती करीब महसूस करते हैं। भावनाओं को समझने और आराम करने के लिए शांत समय निकालें।
मिथुन
आज का दिन एनर्जी और क्लियर सोच लेकर आएगा। अपने टास्क को ऑर्गनाइज करें, एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। दोस्त और परिवार सपोर्ट देंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
कर्क
आपका फोकस आपको सच्ची प्राथमिकताओं को देखने में मदद करेगा। शांत सोच-विचार काम और घर के लिए क्लियर फैसले लेने में मदद करेगा। अपने करीबियों के साथ आसान शब्दों का इस्तेमाल करें।
सिंह
आज छोटी छोटी सेविंग्स बढ़ेगी। तरक्की के साथ धैर्य रखें। हर दिन रास्ते में हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। आप फोकस्ड और शांत महसूस करेंगे। छोटे कदम काम, घर और स्कूल में लगातार तरक्की दिलाते हैं।
कन्या
आज लगातार कोशिश से छोटी-मोटी समस्याओं को ठीक करें। मजबूत फोकस आपको छोटे कामों को देखभाल और ध्यान से पूरा करने में मदद करेगा। परिवार के साथ शांत बातचीत से जल्दी राहत और नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी।
तुला
आज रूटीन पर भरोसा रखें। दयालु रहें और मुस्कुराते रहें। आप सपनों में खोया हुए महसूस करेंगे। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। क्रिएटिव आइडिया आसानी से आएंगे। छोटी-छोटी खुशियां बांटें।
वृश्चिक
आज जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे, सिक्योर कदमों पर भरोसा करें। जब मदद मांगी जाए तो मदद करें। जरूरत पड़ने पर प्यार भरी मदद स्वीकार भी करें। शाम तक आप शांत, और जिम्मेदारी भरे अगले कदम उठाने के लिए तैयार महसूस करेंगे।
धनु
आज सुबह और शाम शांति और देखभाल के साथ नए आइडिया आएंगे। विकल्प चुनें, दूसरों के साथ प्यार से बात करें। आज के दिन काम और घर पर छोटी-छोटी जीत पर फोकस करें, जो आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और खुशी लाती हैं।
मकर
आज दोस्तों की बात सुनें, और अपने दिल का ख्याल रखें। संतुलन आज आपके कामों को गाइड करेगा। सोच-समझकर प्लानिंग और क्लियर बात छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी।
कुंभ
आज कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी और क्लियर सोच पर फोकस दिया गया है। आपके काम तारीफ दिला सकते हैं। लगातार कोशिशें आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी।
मीन
आज छोटी प्लानिंग बाद की चिंताओं को कम करेगी और रास्ता क्लियर रखेगी। आज का दिन कॉन्फिडेंस और क्लियर फैसलों का साथ देता है। आप जिम्मेदारियों को फोकस के साथ संभालने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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