Kal Ka Rashifal, राशिफल 31 जुलाई: कल स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें ये 4 राशियां, पढ़ें कल का राशिफल
Horoscope Tomorrow 31 July 2026 Rashifal: कल यानी 31 जुलाई का दिन कई राशियों की जिंदगी में अहम मोड़ लेकर आएगा। कई लोगों को पैसों से जुड़े मामले में सावधान रहना है। तो वहीं कुछ को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है।
Kal Ka Rashifal 31 July 2026 aries to pisces Horoscope Tomorrow, राशिफल 31 जुलाई: ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है। ऐसे में 31 जुलाई का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? करियर, बिजनेस, घर-परिवार, स्वास्थ्य और लव लाइफ के मामले में कल आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन राशियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कल का राशिफल।
यहां पड़ें 31 जुलाई के लिए मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल
मेष राशि
मेष राशि वाले कल प्यार का आनंद लें और बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, और आर्थिक रूप से भी आज आप मजबूत रहने वाले हैं। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है।
वृषभ राशि
कल आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही बहुत अच्छी और क्रिएटिव रहेगी। इमोशनल संतुलन जरूरी है।
मिथुन राशि
आपकी आर्थिक स्थिति आपको समझदारी से पैसे निवेश करने के प्लान बनाने की इजाजत देती है। अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से किए गए कार्य प्रगति ला सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कर्क राशि
कल के दिन ईमानदारी से की गई बातचीत और खुद की देखभाल पर ध्यान दें। धन के मामले में फैसले लेने में सावधानी बरतें। फालतू के खर्च करने से बचें। आराम के बाद क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश करें।
सिंह राशि
कल के दिन सिंह राशि वाले लोग अपने रिलेशन को मजबूत बनाने की कोशिश करें। अपना दयालु स्वभाव कनेक्शन को मजबूत करने में मदद करेगा। कल के दिन आप दयालु और इनोवेटिव महसूस करेंगे।
तुला राशि
छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे और शांत होकर फैसले लेंगे। अपने डिसीजन पर भरोसा रखें, स्नेह साझा करें। दिन में निरंतर विकास के लिए नॉर्मल रूटीन का पालन करें। कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें।
धनु राशि
कल के दिन जिज्ञासा से उपयोगी अवसर सामने आ सकते हैं। सीखने के लिए तैयार रहें, नए लोगों से मिलें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट सरप्राइजिंग रूप से उपयोगी परिणाम दे सकते हैं। अगर कोई बात परेशान करें तो अनुभवी शख्स से बात करेंगे तो चीजें सही लगने लगेंगी।
मकर राशि
अगर आप निरंतर कोशिश करते रहें और सचेत रहें, तो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट उपयोगी अवसरों में बदल सकते हैं। कल आप फोक्स्ड महसूस करेंगे। समस्याओं को शांति से सुलझाएं। दूसरों से कनेक्ट करें।
कुंभ राशि
कल के दिन नई सीख या छोटी-मोटी सैर से उपयोगी कनेक्शन और नए आइडिया मिल सकते हैं। उत्साह शेयर करें लेकिन दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। जरूरी कामों को पूरा करने के लिए समय निकालें।
कन्या राशि
जरूरी ऑप्शन और निरंतर प्रयास आपके लिए प्रगति ला सकते हैं। कल के दिन कार्यों को प्राथमिकता दें और क्लियर रूप से बातचीत करें। किसी से मिली उपयोगी सलाह स्वीकार करें। सामाजिक पल सुखद रहेंगे।
वृश्चिक राशि
कल आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे। अपने आइडिया को शेयर करने, दूसरों से सीखने, रिलेशन और योजनाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दूसरों की बातों में आकर कोई भी फैसला ना लें। धैर्य रखें।
मीन राशि
आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। वित्तीय सावधानी बरतने का फल मिलेगा। आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए एक दैनिक नॉर्मल रूटीन का पालन करें। कल के दिन धैर्य के साथ क्लियर लक्ष्यों की ओर बढ़ें। बचत और खर्चे में सही तरीके से बैलेंस बनाकर चलें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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