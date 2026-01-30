Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kal Ka Rashifal 31 January 2026 Horoscope Tomorrow Bhavishyafal for All Zodiac Signs
Kal Ka Rashifal : 31 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Kal Ka Rashifal : 31 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 31 January 2026 Kal Ka Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 31 जनवरी 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Jan 30, 2026 01:35 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 31 January 2026, राशिफल Kal Ka Rashifal : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 31 जनवरी का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 31 जनवरी 2026 को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों की बढ़ सकती है परेशानी। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि- आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कामकाज में आपकी मेहनत साफ दिखेगी और सीनियर्स भी इसे नोटिस करेंगे। लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि छोटी बात पर बहस हो सकती है। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फालतू खर्च से बचें। सेहत सामान्य रहेगी, बस थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि- आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में अहंकार बीच में न आने दें। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत में खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि- आज का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। लव लाइफ में खुशियां रहेंगी और सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई खास आ सकता है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत भी ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें।

कर्क राशि- आज भावनाओं पर काबू रखना जरूरी होगा। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए खुलकर बात करें। करियर में काम का दबाव रहेगा और सीनियर्स सवाल उठा सकते हैं। पैसों के मामले में बड़ा फैसला टालें। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

सिंह राशि- आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लव लाइफ में साथी का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आपकी लीडरशिप नजर आएगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन गुस्से से बचें।

कन्या राशि- आज जिम्मेदारियों से भरा दिन रहेगा। लव लाइफ में समय की कमी महसूस हो सकती है। करियर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजा अच्छा मिलेगा। पैसों में स्थिरता रहेगी। सेहत में थकान संभव है।

ये भी पढ़ें:शुक्र के उदय होने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, देखें क्या आपको भी होगा फायदा

तुला राशि- आज सोच-समझकर फैसले लेने का दिन है। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से बचें। कामकाज में धैर्य जरूरी होगा। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। सेहत में पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

वृश्चिक राशि- आज आपकी सोच और आइडिया लोगों को पसंद आएंगे। प्रेम जीवन में आज खुलापन जरूरी होगा। करियर में बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी।

धनु राशि- आज का दिन संतुलन बनाने का है। लव लाइफ में रोमांस रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में सुधार होगा। सेहत अच्छी रहेगी और मन भी शांत रहेगा।

ये भी पढ़ें:1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग, इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

मकर राशि- आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक से बचें। करियर में कोई अहम काम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सेहत में सुधार रहेगा।

कुंभ राशि- आज नए मौके आपके सामने आएंगे। लव लाइफ में खुलकर बात करेंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। करियर में यात्रा के योग बन सकते हैं। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मीन राशि- आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। लव लाइफ में भरोसा बनाए रखें। करियर में काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। पैसों को लेकर सतर्क रहें। नींद और तनाव पर ध्यान दें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में शुक्र और बुध के प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने