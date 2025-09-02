kal ka Rashifal 3 September 2025 Tomorrow Horoscope aries to pisces Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions Rashifal: 3 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
kal ka Rashifal 3 September 2025 Tomorrow Horoscope aries to pisces Lucky Zodiac Signs daily Future Predictions

Rashifal: 3 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Horoscope Tomorrow 3 September 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 3 सितंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 02:14 PM
Horoscope 3 September 2025, राशिफल 3 सितंबर 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा। जानें 3 सितंबर 2025 को किन राशि वालों को होगा लाभ और कौन-सी राशियां रहें सतर्क। जानें बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा-

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। माता-पिता का सहयोग मिलने से वित्तीय परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आज किसी खास व्यक्ति से आपको सरप्राइज मिल सकता है। आप कार्यस्थल पर अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपके बॉस भी आपकी तरक्की से खुश नजर आएंगे। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार क्या तुलसी व एलोवेरा के पौधे को एक साथ लगा सकते हैं?

वृषभ राशि- आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। शादीशुदा लोगों का दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक व व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मिथुन राशि- आज आवेग में आकर कोई फैसला न लें। परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। इमोशनल फीलिंग्स को दबाकर रखें। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। यात्रा आनंददायक और लाभदायक रहेगी। आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है।

कर्क राशि- आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर आपको अच्छे बदलाव का अनुभव हो सकता है। अगर आप जल्दबाजी में फैसले पर पहुंचेंगे और बेकार की कार्रवाई करेंगे तो यह एक परेशान करने वाला दिन होगा।

सिंह राशि- आज के दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करने से मानसिक रूप से फिट रहेंगे। जमीन से जुड़े किसी मामले पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आज कार्यस्थल पर आपके विचारों को सुना जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। व्यावसायिक उन्नति मिल सकती है। आप अपने जीवनसाथी के साथ रोमांटिक दिन बिताएंगे।

कन्या राशि- आज आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम के निपटने से मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ होगा। ऑफिस में सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। आप अपने जीवनसाथी से नाराज महसूस कर सकते हैं।

तुला राशि- आज आपके मूड में बदलाव हो सकता है। आपकी करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। किसी लक्ष्य को पाना आज आपके लिए आसान नहीं होगा। ऑफिस में ईमानदारी से काम करते रहें। प्यार के आनंद का अनुभव करने वाला कोई मिल सकता है। यात्रा से लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण का शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या पीड़ित राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

वृश्चिक राशि- आज आपका मन परेशान रहेगा। बेकार के क्रोध से बचें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव के योग हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी।

धनु राशि- आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। कई स्रोतों से धन लाभ होगा। आप कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। किसी भी नई साझेदारी पर साइन करने से दूर रहें। आज का दिन एकांत में बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ एक यादगार दिन बिताएंगे।

मकर राशि- आज दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। पैसे को रियल एस्टेट में निवेश करना अच्छा रहेगा। घरेलू मामलों को निपटाने के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। नौकरी पेशा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

कुंभ राशि- आज धन की स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक स्रोत से धन का आगमन होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। परिवार में वाद-विवाद से दूर रहें। व्यापारिक प्लानिंग सफल होंगी। आप अपना खाली समय अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाना चाहेंगे, लेकिन कोई जरूरी काम आ जाने के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।

मीन राशि- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। नौकरी पेशा करने वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

