राशिफल 3 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन रहेगा रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल

राशिफल 3 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन रहेगा रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal Horoscope Tomorrow 3 November 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें, 03 नवंबर 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 03 November 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल 3 नवंबर का राशिफल: 3 नवंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह- नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से कष्ट, दर्द, डर, रोग आदि दूर होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 3 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
राशिफल 3 नवंबर: कल 4 राशियों का दिन रहेगा रोमांचक, पढ़ें 12 राशियों का हाल
मेष राशि
आज के दिन ऑफिस में अपने सीनियर्स को अपनी परफॉर्मेंस से खुश रखें। सही लाइफस्टाइल मेंटेन करने से हेल्दी रहें। आज धन लाभ होगा। रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। आपका दिन अच्छा रहेगा।
वृषभ राशि
आज के दिन कुछ वृषभ राशि वाले एक नए रिश्ते में कदम रख सकते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें। आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल मौकों का इस्तेमाल करें। आज हो सकेगा कि सेहत और पैसा दोनों आपका साथ नहीं दें।
मिथुन राशि
आज के दिन एक नई लव लाइफ दिन का मुख्य आकर्षण है। ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करें, क्योंकि आपको नए मौके मिल सकते हैं। पैसा संभालते समय सावधान रहें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी।
कर्क राशि
आज के दिन प्यार में मशरूफ रहें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। कर्क राशि के कुछ जातकों को इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
सिंह राशि
आज के दिन काम में अपना बेस्ट देने की आपकी इच्छा आपके करियर ग्रोथ में मदद करेगी। धन और स्वास्थ्य के मामले में दिन खास रहेगा। कम्युनिकेशन को लेकर परेशानी हो सकती है।
कन्या राशि
आज के दिन आपकी ईमानदारी का आपके रोमांटिक रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा। काम की जगह पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज सुरक्षित पैसों के निवेश को प्राथमिकता दें।
तुला राशि
आज के दिन सेहत से समझौता न करें। आपकी सेहत सामान्य है, लेकिन अपने खान-पान का ध्यान रखें। नौकरी में जरूरी काम हाथ में लें। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ समय बिताना जारी रखें।
वृश्चिक राशि
आज के दिन रोमांस से जुड़े मामलों को संभालें। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां लें। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सावधान रहें। आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आज एक खुशहाल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का आनंद लें।
धनु राशि
आज के दिन रिलेशनशिप के मामले में कई दिक्कतें आ सकती है। ऑफिस में आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन की कमी आज के दिन नहीं रहेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने के ऑप्शन दिखेंगे।
मकर राशि
आज के दिन अपने रिलेशन में पार्टनर के साथ असहमति को सुलझाएं और बेहतरीन प्रोफेशनल नतीजे देते रहें। आज के दिन पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।
कुंभ राशि
आज के दिन रोमांस से जुड़े मामलों को संभालें। ऑफिस में आज के दिन नई जिम्मेदारियां लें। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधान रहें। आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
मीन राशि
आज के दिन अपने रिलेशनशिप को रोमांचक और प्रोडक्टिव बनाए रखें। आज के दिन पॉजिटिव सोच के साथ काम के तनाव को दूर करें। समृद्धि होने से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की भी अनुमति मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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