Kal Ka Rashifal: 3 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal: 3 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Horoscope Tomorrow 3 May 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 3 मई 2026 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-
Kal Ka Rashifal 03 May 2026 aries to pisces Horoscope, कल का राशिफल : 3 मई के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 3 मई का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 3 मई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।
3 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
मेष
आज काम बनते नजर आएंगे। घर का माहौल ठीक रहेगा, पार्टनर का साथ मिलेगा। जो बात पहले अटकी थी, उसमें अब आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लोगे। पैसा आता-जाता रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। बस जल्दबाजी में जवाब देने से बचें।
वृषभ
दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है। मन काम में देर से लगेगा। शरीर भी थोड़ा भारी लग सकता है। जरूरी काम पहले निपटाओ, बाकी को खींचने की जरूरत नहीं। खर्च पर ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर छोटी-छोटी चीजों में पैसा निकल सकता है। घर में सब सामान्य रहेगा।
मिथुन
आज बातों से काम बनेगा। कोई कॉल या मैसेज काम का निकल सकता है। दिन में दो-तीन छोटी बातें आपको फायदा दे सकती हैं। लेकिन हर बात पर तुरंत हां मत बोलो। पहले समझो, फिर जवाब दो। काम में फोकस रखोगे तो चीजें आसान रहेंगी।
कर्क
घर की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा। कोई घरेलू काम या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। मन थोड़ा जल्दी प्रभावित हो सकता है, इसलिए बातों को ज्यादा तूल मत दो। काम चलता रहेगा, बस खुद को ज्यादा थकाओ मत। खर्च को लेकर थोड़ा संभलकर चलना ठीक रहेगा।
सिंह
आज आप एक्टिव रहेंगे। काम तेजी से करेंगे और लोगों से बात भी साफ रखेंगे। अगर कुछ नया शुरू करना है तो कोशिश कर सकते हो। दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। बस दिखावे या जल्दबाजी में खर्च करने से बचना होगा।
कन्या
काम में पकड़ मजबूत रहेगी। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। कोई नया मौका भी मिल सकता है। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। घर में भी माहौल ठीक रहेगा। दिन सीधा-सादा रहेगा, बिना ज्यादा उलझन के।
तुला
पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रुका हुआ काम या पेमेंट आ सकता है। घर का माहौल ठीक रहेगा। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर खाने-पीने में। काम ठीक से होता रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
वृश्चिक
आज भाग्य साथ देगा। अटका काम आगे बढ़ सकता है। कहीं आने-जाने का प्लान बन सकता है। मन शांत रहेगा और काम भी ठीक से होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें।
धनु
आज लोग आपकी बात मानेंगे। काम में आपकी पकड़ दिखेगी। कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है। रिश्तों में भी चीजें धीरे-धीरे ठीक होंगी। दिन संतुलित रहेगा। बस पैसों को लेकर प्लान बनाकर चलें।
मकर
आज मन थोड़ा उलझा रह सकता है। बेवजह सोच बढ़ सकती है। काम तो होगा, लेकिन ध्यान बार-बार भटकेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। किसी बात को लेकर ज्यादा न सोचें।
कुंभ
दिन अच्छा रहेगा। पैसा आने के मौके बन सकते हैं। कोई दोस्त या जान-पहचान वाला काम आ सकता है। छोटी यात्रा भी हो सकती है। काम और रिश्ते दोनों ठीक चलेंगे। बस जो मिल रहा है, उसे संभालकर रखें।
मीन
आज थोड़ा संभलकर रहना बेहतर है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। सेहत का ध्यान रखो और गाड़ी आराम से चलाओ। काम चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद ज्यादा न रखें। आज शांति बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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